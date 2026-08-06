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OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर

Rajasthan News: ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद आरक्षण की लॉटरी होगी, जिससे निकाय और पंचायतीराज चुनावों में सीटों का आरक्षण तय होगा. इसी प्रक्रिया से हजारों दावेदारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 06, 2026, 09:43 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 09:43 PM IST
OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर
Image Credit: ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है.

Rajasthan Panchayat And Nikay Chunav: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है. अब पूरी सियासी नजर सिर्फ एक लॉटरी पर टिकी है. कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मैदान से बाहर होगा और किस वार्ड या सीट की किस्मत बदलेगी. इसका फैसला अब आरक्षण की लॉटरी करेगी. ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन असली इंतजार अब उस ड्रॉ का है, जिसका हजारों दावेदारों को बेसब्री से इंतजार है. आखिर रिपोर्ट में क्या है और अब आगे क्या होगा.

ओबीसी आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है. लेकिन अब प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी नजर आरक्षण की लॉटरी पर टिक गई है. हजारों दावेदारों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इसी लॉटरी से तय होगा कि कौन-सी सीट किस वर्ग के खाते में जाएगी और किस नेता को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक) आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में 74.87 लाख परिवारों के सर्वे के अनुसार आयोग ने प्रदेश में ओबीसी आबादी 3.61 करोड़ मानी है. इस रिपोर्ट में पिछले पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के आंकड़ों और ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तृत विश्लेषण किया गया है.

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रिपोर्ट के हैं दो भाग
रिपोर्ट दो भाग में है. पहले भाग में जनाधार, फील्ड सर्वे, पिछले दो पंचायत-निकाय चुनाव से संबंधित डेटा, केंद्र और राज्य की ओबीसी से संबंधित योजनाएं और सर्वे में सामने आया ओबीसी का जातिवार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विवरण है. आयोग ने सर्वें में पूछे गए 19 सवालों में परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं. इसके अनुसार जाट और जटसिख जाति की प्रदेश में 71 लाख 76 हजार 325 की सबसे अधिक आबादी है और 22 हजार परिवार के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक इसी जाति के हैं. रिपोर्ट में ओबीसी आयोग ने पंचायत-निकायों के लिए वार्ड और पदवार ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुझाया गया है. ओबीसी जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2026 के नगरीय निकाय चुनाव में 309 में से 60 अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है. वहीं 10 हजार 245 निकाय सदस्य पदों में 1,950 सीटें रिजर्व करने का प्रस्ताव है. इसी तरह पंचायतीराज संस्थाओं में भी जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पदों पर ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है. रिपोर्ट अब कैबिनेट के सामने रखी जाएगी, जिसके बाद सरकार आरक्षण की अंतिम प्रक्रिया पूरी करेगी. प्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव में यह पहला मौका है जब ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी सीटें निर्धारित होंगी और इसके आधार पर ही चुनाव होंगे.

दो चुनाव में कितनी आरक्षित रहीं सीटें, और इस बार आयोग ने ये सुझाया प्रतिनिधित्व

नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2014-151873719.79
2019-211963919.90
20263096019.42

नगरीय निकाय चुनाव में सदस्य पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2014-155,2821,04019.69
2019-217,5001,52020.27
202610,2451,95019.03

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला प्रमुख पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2014-1533412.12
2020-2133515.15
202641512.20

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2014-151,01415014.79
2020-211,01414814.60
20261,40319213.68

पंचायतीराज संस्थाओं में प्रधान पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2020-213525615.91
20264575812.69

पंचायतीराज संस्थाओं में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2014-156,24094215.10
2020-216,9921,00714.40
20268,2451,10113.35

पंचायतीराज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें
वर्षकुल सीटेंओबीसी आरक्षित सीटेंप्रतिशत (%)
2014-159,8621,43714.57
2020-2111,3111,60914.23
202614,4031,96113.62

बहरहाल, फिलहाल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और अब अगला बड़ा कदम कैबिनेट की मंजूरी के बाद आरक्षण की लॉटरी होगी. इसी लॉटरी से तय होगा कि कौन-सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और चुनावी मैदान में किसके लिए रास्ता खुलेगा. ऐसे में हजारों दावेदारों की नजरें अब सिर्फ एक तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि आरक्षण की यही लॉटरी निकाय और पंचायतीराज चुनावों की सियासी तस्वीर तय करेगी. दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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