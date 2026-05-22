/राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, राजस्थान में चुनाव की तारीख फाइनल!

Rajasthan Politics News: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव तय समय पर नहीं होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को अब 31 जुलाई तक पंचायत व निकाय चुनाव करवाने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों के वार्ड परिसीमन तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया 20 जून तक पूरी कर ली जाए. यदि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में और विलंब होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को गिरिराज सिंह देवन्दा व पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका में राज्य सरकार व चुनाव आयोग के चुनाव समय बढ़वाने के लिए दायर प्रार्थना पत्रों पर दिया.

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने में हुई देरी के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के राहुल रमेश वाघ तथा सुरेश महाजन मामलों में व्यक्त विचारों से निर्देशित होंगे. इसलिए हम आयोग के ढीले-ढाले रवैये को पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने में बाधा नहीं बनने देंगे. खंडपीठ ने इस मामले में 11 मई को राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. खंडपीठ ने राज्य सरकार के एजी की नवंबर महीने में चुनाव करवाने की दलील को बिना किसी ठोस आधार के देना बताया. खंडपीठ ने कहा कि बारिश और गर्म मौसम जैसे बहानों का राजस्थान राज्य में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहां ऐसी कोई अत्यधिक मौसमीय परिस्थितियां नहीं हैं जिन्हें नागरिक सहन न कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल हाईकोर्ट ने गत 14 नवंबर को 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल, 2026 तक पंचायत व निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. वहीं राज्य सरकार को गत 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था. इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर भी राज्य में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था. प्रार्थी के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनावों को टालते हुए राजनीतिक कारणों से चुनाव करवाने से बच रही है.