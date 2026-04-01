'दम है तो अपने बच्चों को RAS बनाकर दिखाओ' – डोटासरा का BJP पर जोरदार हमला

Rajasthan News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता पुत्र विवाद पर कहा कि उनके बच्चे मेहनत से RAS बने हैं और उन्हें गर्व है. उन्होंने BJP पर हमला करते हुए चुनौती दी कि वे भी अपने बच्चों को पढ़ाकर सफल बनाएं, साथ ही बेवजह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी.
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Rajasthan Politics News: नेता पुत्रों को लेकर प्रदेश में जारी सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है. अपने बच्चों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया और साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा. डोटासरा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अपने बच्चों पर गर्व है, जिन्होंने मेहनत और पढ़ाई के दम पर RAS जैसी परीक्षा पास की है. उन्होंने कहा, “मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुंचे. एक पिता के रूप में यह मेरे लिए गर्व की बात है.”
डोटासरा ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर केवल बयानबाजी करने के बजाय तथ्यों के साथ सामने आएं. उन्होंने कहा कि यदि उनकी बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए सवालों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को यह साफ करना चाहिए कि उनके नेताओं के बेटे किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं हैं. डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बेवजह की “गॉसिप” से सियासत को ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता.
अपने बयान को और धार देते हुए डोटासरा ने बीजेपी नेताओं को चुनौती भी दे डाली. उन्होंने कहा, “अगर आप में दम है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाकर RAS बनाकर दिखाइए.” उन्होंने आगे कहा कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है और जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं. अपने खास अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि “तीतर मारने वाले एक वक्त का गोश्त ही पका सकते हैं,” यानी बिना मेहनत के बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती.
डोटासरा ने यह भी जोड़ा कि राजनीति में कौन कितना साफ-सुथरा है, यह सभी जानते हैं. उन्होंने कहा कि हर किसी के पास एक-दूसरे की जानकारी होती है और समय आने पर सब सामने आ सकता है. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. नेता पुत्रों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.
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