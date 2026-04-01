Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

'दम है तो अपने बच्चों को RAS बनाकर दिखाओ' – डोटासरा का BJP पर जोरदार हमला

Rajasthan News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता पुत्र विवाद पर कहा कि उनके बच्चे मेहनत से RAS बने हैं और उन्हें गर्व है. उन्होंने BJP पर हमला करते हुए चुनौती दी कि वे भी अपने बच्चों को पढ़ाकर सफल बनाएं, साथ ही बेवजह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 01, 2026, 09:02 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 09:02 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

'दम है तो अपने बच्चों को RAS बनाकर दिखाओ' – डोटासरा का BJP पर जोरदार हमला

Rajasthan Politics News: नेता पुत्रों को लेकर प्रदेश में जारी सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है. अपने बच्चों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया और साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा. डोटासरा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अपने बच्चों पर गर्व है, जिन्होंने मेहनत और पढ़ाई के दम पर RAS जैसी परीक्षा पास की है. उन्होंने कहा, “मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुंचे. एक पिता के रूप में यह मेरे लिए गर्व की बात है.”

डोटासरा ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर केवल बयानबाजी करने के बजाय तथ्यों के साथ सामने आएं. उन्होंने कहा कि यदि उनकी बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए सवालों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को यह साफ करना चाहिए कि उनके नेताओं के बेटे किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं हैं. डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बेवजह की “गॉसिप” से सियासत को ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता.

अपने बयान को और धार देते हुए डोटासरा ने बीजेपी नेताओं को चुनौती भी दे डाली. उन्होंने कहा, “अगर आप में दम है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाकर RAS बनाकर दिखाइए.” उन्होंने आगे कहा कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है और जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं. अपने खास अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि “तीतर मारने वाले एक वक्त का गोश्त ही पका सकते हैं,” यानी बिना मेहनत के बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डोटासरा ने यह भी जोड़ा कि राजनीति में कौन कितना साफ-सुथरा है, यह सभी जानते हैं. उन्होंने कहा कि हर किसी के पास एक-दूसरे की जानकारी होती है और समय आने पर सब सामने आ सकता है. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. नेता पुत्रों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news