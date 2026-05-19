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डीजल-पेट्रोल से लेकर नीट तक… डोटासरा का सरकार पर वार, बोले- सिस्टम पूरी तरह फेल

Rajasthan News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, नीट विवाद, चिकित्सा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने 21 मई को बीजेपी कार्यालय घेराव का ऐलान भी किया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: May 19, 2026, 03:41 PM|Updated: May 19, 2026, 03:41 PM
डीजल-पेट्रोल से लेकर नीट तक… डोटासरा का सरकार पर वार, बोले- सिस्टम पूरी तरह फेल
Image Credit: Rajasthan Politics News Dotasara Slams Bhajanlal Govt

Rajasthan Politics News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. डोटासरा ने डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, नीट परीक्षा विवाद, चिकित्सा व्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं.

डोटासरा ने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उद्योग बंद होने की नौबत आ जाएगी. उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है और गैस आधारित उद्योगों पर ताले लग चुके हैं. उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल का हाहाकार मचा हुआ है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभाग ऐसे हैं जहां कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है. बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, वे धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं. डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है.

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नीट मामले पर सरकार को घेरा, आंदोलन का ऐलान
नीट परीक्षा मामले को लेकर भी डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने NTA के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी इस मामले को उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया.

डोटासरा ने कहा कि चुनावों के दौरान बीजेपी कांग्रेस पर पेपर लीक के आरोप लगाती थी, लेकिन अब जवाब नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि हमारे समय में रीट पेपर आउट हुआ था तो हमने पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब सरकार जवाबदेही से बच रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास सूचना है कि जल्द ही मदन राठौड़ जी वाली पर्ची बदलेगी.

चिकित्सा व्यवस्था को लेकर डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में लोगों को फ्री दवाइयां नहीं मिल रही हैं और सरकार RGHS योजना को खत्म करना चाह रही है. नीट मामले को लेकर उन्होंने कहा कि 21 तारीख को कांग्रेस की ओर से बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. डोटासरा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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