/डीजल-पेट्रोल से लेकर नीट तक… डोटासरा का सरकार पर वार, बोले- सिस्टम पूरी तरह फेल

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Rajasthan News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, नीट विवाद, चिकित्सा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने 21 मई को बीजेपी कार्यालय घेराव का ऐलान भी किया.
Rajasthan Politics News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. डोटासरा ने डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, नीट परीक्षा विवाद, चिकित्सा व्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं.
डोटासरा ने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उद्योग बंद होने की नौबत आ जाएगी. उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है और गैस आधारित उद्योगों पर ताले लग चुके हैं. उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल का हाहाकार मचा हुआ है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभाग ऐसे हैं जहां कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है. बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, वे धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं. डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है.
नीट मामले पर सरकार को घेरा, आंदोलन का ऐलान
नीट परीक्षा मामले को लेकर भी डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने NTA के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए और कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी इस मामले को उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया.
डोटासरा ने कहा कि चुनावों के दौरान बीजेपी कांग्रेस पर पेपर लीक के आरोप लगाती थी, लेकिन अब जवाब नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि हमारे समय में रीट पेपर आउट हुआ था तो हमने पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब सरकार जवाबदेही से बच रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास सूचना है कि जल्द ही मदन राठौड़ जी वाली पर्ची बदलेगी.
चिकित्सा व्यवस्था को लेकर डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में लोगों को फ्री दवाइयां नहीं मिल रही हैं और सरकार RGHS योजना को खत्म करना चाह रही है. नीट मामले को लेकर उन्होंने कहा कि 21 तारीख को कांग्रेस की ओर से बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. डोटासरा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है.
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