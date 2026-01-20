परिसीमन और पंचायती राज चुनाव किए हाईजैक, BJP सरकार के खिलाफ बोले PCC चीफ डोटासरा

Rajasthan Politics News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2 साल से सरकार में शून्यता आई हुई है. तानाशाही से जनता के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं. ग्रामीण विकास को ठप किया जा रहा है. प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव में 11,300 ग्राम पंचायतें थीं, सभी ग्राम पंचायतों का अक्टूबर 2025 में कार्यकाल खत्म हो चुका है. 352 पंचायत समितियां थीं, 93 और बन गईं. 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी भी बाकी है. 6 जिला परिषदों का कार्यकाल भी अभी बाकी है.

वन स्टेट वन इलेक्शन का राग अलापने वाले लोग किसी भी सूरत में जिला परिषद और पंचायत समितियों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते. 12 महीने से ज्यादा परिसीमन की कार्यवाही करते हुए सरकार को समय हो गया है. 4 जून 2025 को प्रक्रिया पूरी करनी थी. उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद और वार्डों के परिसीमन के प्रकाशन के लिए एक तारीख तय की गई थी. दिसंबर में यह कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर फाइनल प्रशासन की बात की गई थी.

31 दिसंबर 2025 को चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. तब तक सारा प्रशासन हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आज भी सभी जिलों के अंदर जिला परिषद के वार्डों की 7 जनवरी तक फाइनल सूची जारी करनी थी और राजनीतिक दलों को उपलब्ध करानी थी. 8 तारीख को फाइनल प्रकाशन करना था. दुर्भाग्य की बात है, सरकार में पता नहीं कौन सिस्टम चला रहा है, कौन चुनाव आयोग से बड़ा हो गया है. 8 जनवरी तक फाइनल प्रकाशन जारी होना था, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ.

प्रत्येक जिला कलेक्टर और SDM को मौखिक रूप से यह कह रखा है कि अंतिम प्रकाशन आप नहीं करोगे. परिसीमन और पंचायती राज के चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है.

जिला कलेक्टर पंगु बनकर काम कर रहे हैं.

अधिकारी यह कहते हैं कि हमें निर्देश राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी की तरफ से मिलते हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं. डोटासरा ने कहा कि सीकर के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में यह कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी के चार गांवों को मिलाकर उसकी जनसंख्या 15,000 कर दो, बाकी को 5–6 हजार की जनसंख्या कर दो. ऐसा ही जिला परिषद में भी किया गया. कांग्रेस की आईडियोलॉजी वाले वार्डों में 55 हजार से ज्यादा की जनसंख्या कर दो, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार कम जीतें.

पंचायती राज के परिसीमन में सरकार बेईमानी कर रही है. डोटासरा ने कहा राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ये चाहते हैं कि भजनलाल सरकार की बदनामी कैसे हो? जिससे जनता सरकार को फेल बताए.

