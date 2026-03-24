'ED को बैरंग लौटाने का मास्टर हूं' – डोटासरा का बड़ा बयान, मचा सियासी हड़कंप

Rajasthan Politics News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं. सरकार पर तंज करना हो या अपने नेताओं को नसीहत देनी हो, गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही मामलों में हमेशा चर्चाओं में रहते हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की CA सेल की ओर से आयोजित आर्थिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा, मैं आर्थिक विषय का सलाहकार नहीं हूं, लेकिन ED को बैरंग लौटाने का मास्टर हूं. गलती से आपकी तरफ ED आ जाए तो मुझे फोन कर लेना, बैरंग लौटा दूंगा. इसमें मैंने पीएचडी कर रखी है.

मैंने ₹1200 दिखाए और पूछा कुछ और चाहिए क्या, उन्होंने कहा कि समय होते ही , हम चले जाएंगे. देश कहां जा रहा है? क्या बीजेपी में किसी के पास मुझसे ज्यादा रुपए नहीं हैं? क्या बीजेपी में किसी के पास मुझसे ज्यादा माल नहीं है? मेरे यहां ही ED क्यों आई थी, मेरे में ऐसी क्या खूबी देखी?

मेरे में क्या खूबी दिखी थी, मेरे यहां ED आई थी. मैं तो इतना खूबसूरत भी नहीं हूं. पहले मेरे घर वालों ने मेरा नाम कालू निकाल रखा था. मैं समझदार हुआ तो मैंने कहा कालू तो ठीक नहीं है, कुछ नाम तो ठीक रखो, फिर गोविंद रखा.

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आप समझिए देश कहां जा रहा है.देश अकेले बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, देश सभी का है. देश में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, हर वर्ग खड़ा होगा तभी पार पड़ेगी. आज छोटे व्यापारी और किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं. बीजेपी में किसी ने घोटाला नहीं किया क्या? विधायक हर 5 साल में अपना एफिडेविट देता है. एफिडेविट के अलावा अगर कुछ भी मिलता है तो वह बेनामी है, वह बेईमानी है. एफिडेविट देकर एजेंसी से जांच क्यों नहीं कराते? किसी के घर आने-जाने की क्या जरूरत है?

एक तरफ रिटर्न भरवाते हैं, दूसरी तरफ घर पर आकर कहते हैं बीवी क्या करती है. ये देश चलाने का तरीका नहीं है. इस तानाशाही के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे. सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चंद दिन बचे हैं, 2028 में कांग्रेस का शासन आएगा.

कांग्रेस CA सेल के लोगों को डोटासरा ने कहा, मां-बाप चाहते हैं कि उनका बेटा कलेक्टर बने, नेता चाहते हैं कि सीएम बने, लेकिन सब नहीं बनते. आपका तो कुछ बनने का है नहीं, फिर भी आप विचारधारा के साथ खड़े हो. हमारा बस चला तो आप लोगों में से एक आदमी को MLA बनाएंगे.

हम मजबूती से नहीं लड़े तो संविधान भी बदलेगा, वोट का अधिकार भी खत्म होगा. 2028 और 2029 ये दोनों अपने होंगे, तो जो जेल में डालने की बात करते हैं, उनमें से आधे लोग जेल में होंगे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला. कहा देश में अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है. सरकार की योजनाएं सही नहीं हैं.

राइजिंग राजस्थान में जमीनें बांटी गईं, आप डिटेल लो कितना इनवेस्टमेंट आया. ट्रेड डील का नुकसान पूरे देश को होगा. कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया. कांग्रेस के समय में बने कानूनों को कमजोर किया जा रहा है.

सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है. सरकार ने ढाई साल में जयपुर को कुछ नहीं दिया. जयपुर में हर तरफ जाम लगा रहता है. आने वाले समय में अपना राज आएगा, आप लोगों की भी भागीदारी उसमें रहेगी.

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