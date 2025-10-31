Zee Rajasthan
डोटासरा का बीजेपी-RSS पर विस्फोटक हमला, बोले - राजस्थान को गुलाम बना दिया!

Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने BJP और RSS पर बड़ा हमला बोला. कहा कि राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी हावी है. BJP वोट चोरी कर सरकार बना रही, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है. राज्य में अघोषित आपातकाल लागू है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Oct 31, 2025, 06:36 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 06:36 PM IST

Govind Singh Dotasara: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि RSS के लोग बिना जनता के वोट के देश और प्रदेशों में शासन कर रहे हैं. डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जबकि राजस्थान एक स्वतंत्र राज्य था.

केंद्र की दखलअंदाजी पर सवाल
डोटासरा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में केंद्र की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी हो गई है और अब अधिकारियों को किसी का भय नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अधिकारी ना मंत्रियों की सुनते हैं, ना जनता की.

वोट चोरी और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
डोटासरा ने कहा कि भाजपा वोट चोरी करके सरकारें बना रही है और केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS के लोग अक्सर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात करते हैं, जबकि उन्होंने संवैधानिक रूप से आपातकाल लगाया था और बाद में उसे गलती मान लिया था. डोटासरा ने कहा, “आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है. जो भी व्यक्ति भाजपा या RSS की आलोचना करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, नेताओं पर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है.”

पुलिस और प्रशासन पर भी साधा निशाना
पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर डोटासरा ने कहा कि पहले DGP का इकबाल होता था, लेकिन अब एक के ऊपर एक अधिकारी बैठा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कमिश्नर के साथ स्पेशल कमिश्नर लगाने की व्यवस्था ने प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ा दी है. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में किसी वर्ग का काम नहीं हो रहा, भाजपा सरकार के मंत्री, कलेक्टर और एसपी जनता के फोन तक नहीं उठाते. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के ठेके गुजरात के लोगों को दिए जा रहे हैं. मंत्री पहले सवाल उठाते हैं, फिर “गिफ्ट लेकर चुप हो जाते हैं.” डोटासरा ने कहा कि राज्य में जो हालात बने हुए हैं, वे चिंताजनक हैं, और भाजपा शासन में जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है.

