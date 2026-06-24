/'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics News: राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो मंत्री आज अपने खिलाफ षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, उन्हें किसानों के साथ हुई कथित लूट की जांच ईडी से कराने की मांग करनी चाहिए. डोटासरा ने दावा किया कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए थे और वहां उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को हटाने की मांग की थी. डोटासरा का यह बयान प्रदेश की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म देता नजर आ रहा है.

किरोड़ी पर तीखा हमला, पुरानी मुलाकात का किया जिक्र

डोटासरा ने कहा, "मेरे पास प्रमाण है कि किरोड़ी लाल जी मेरे साथ हमारे CM अशोक गहलोत के पास गए थे. मुझे कहा, मुझे CM से अलग से बात करनी है. 15 मिनट बाद अशोक गहलोत निकले तो उन्होंने मुझसे कहा था, इसको क्यों लाए. मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ये पैरों में बैठ गया था, मेरे ऊपर से मुकदमे हटा लीजिए." डोटासरा ने आगे कहा, "वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है, शर्म आनी चाहिए. किसी को इतना मत छेड़ो कि तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाए." डोटासरा ने मंत्री के हालिया बयानों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मुद्दों और किसानों के हितों की बात करने के बजाय वे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए हैं. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

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क्या बोले थे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा?

बता दें कि कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रमेश चंद पूनिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. जिसमें मंत्री ने आरोप लगाए थे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाकर रिश्तेदारों को आरएएस में चयनित करवाया था और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया था. इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिख कर मामले की एफआईआर दर्ज करा जांच कराने की मांग की थी.

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