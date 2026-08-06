/'अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता'... राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का बड़ा हमला

Piyush Goyal On Rahul Gandhi: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के मामले में कहा कि प्रशासन ने स्थिति को सही तरीके से संभाला था और कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई. गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते. इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को पूरे देश की बड़ी चुनौती बताया.

जंतर-मंतर मामले पर राहुल गांधी को घेरा

पीयूष गोयल ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक थी और उन्होंने आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश की. गोयल ने कहा कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन को अपने कब्जे में लेकर माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने हालात को संभाल लिया.

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'राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता'

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता की बातों को अब जनता गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान असल में क्या हुआ, यह अब देश के सामने साफ हो चुका है. गोयल ने दावा किया कि सरकार हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले आंदोलनों का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई जरूरी होती है.

पेपर लीक को बताया पूरे देश की समस्या

परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के मामलों को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि यह किसी एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर गंभीर है. उन्होंने राज्यों से भी परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए सभी सरकारों को मिलकर काम करना होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी.

युवाओं के हित में सख्त कदम जरूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं. ऐसे में परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल मिले, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो.