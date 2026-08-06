Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /'अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता'... राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का बड़ा हमला

'अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता'... राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का बड़ा हमला

Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में राहुल गांधी के जंतर-मंतर प्रदर्शन और लाठीचार्ज के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने स्थिति संभाली थी. साथ ही पेपर लीक को पूरे देश की चुनौती बताते हुए परीक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 06, 2026, 05:44 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 05:44 PM IST
'अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता'... राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का बड़ा हमला
Image Credit: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी ने साधा निशाना.

Piyush Goyal On Rahul Gandhi: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के मामले में कहा कि प्रशासन ने स्थिति को सही तरीके से संभाला था और कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई. गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते. इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को पूरे देश की बड़ी चुनौती बताया.

जंतर-मंतर मामले पर राहुल गांधी को घेरा
पीयूष गोयल ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक थी और उन्होंने आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश की. गोयल ने कहा कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन को अपने कब्जे में लेकर माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने हालात को संभाल लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

'राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता'
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता की बातों को अब जनता गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान असल में क्या हुआ, यह अब देश के सामने साफ हो चुका है. गोयल ने दावा किया कि सरकार हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले आंदोलनों का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई जरूरी होती है.

पेपर लीक को बताया पूरे देश की समस्या
परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के मामलों को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि यह किसी एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर गंभीर है. उन्होंने राज्यों से भी परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए सभी सरकारों को मिलकर काम करना होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी.

युवाओं के हित में सख्त कदम जरूरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं. ऐसे में परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल मिले, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

74 लाख परिवारों के सर्वे के बाद OBC आयोग ने सरकार को सौंपी 1000 पन्नों की रिपोर्ट, अब तेज होंगी निकाय चुनाव की तैयारियां

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

अब जल्द मिलेगा अपना आशियाना! PM आवास योजना के तहत 6,139 नए घरों को हरी झंडी

चीनी माफिया से जुड़े साइबर ठगी रैकेट पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल 8 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

जेल में बंद NDPS आरोपी ने दी SI भर्ती परीक्षा, सलाखों के पीछे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

पुलिस से बचने के लिए 100 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग, पथरीली जमीन पर गिरने से दो तस्करों की दर्दनाक मौत

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

राजस्थान के सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट की नजर, जिला परिषदों से कहा जरा MP-MLA फंड का हिसाब दो, 7 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

हनुमानगढ़ में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन लॉन्च, एक मिस्ड कॉल पर पहुंचेगी पुलिस

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी करेगी, 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान में फील्ड निरीक्षण

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

रामेश्वरम से तिरुपति तक, जयपुर और सीकर वालों के लिए IRCTC की 'भारत गौरव' स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

मेड़ता-नागौर मंडी में किस फसल ने मारी बाजी? जीरा सबसे महंगा, जानें सभी फसलों के ताजा भाव

जयपुर को मिलने वाला है 2,233 करोड़ का मेगा पैकेज, बदल जाएगी शहर की तस्वीर!

चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित

Jaisalmer: मशरूम बीनने गया किसान बना धमाके का शिकार, फटा चेहरा और सीने में हुए छेद!

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

Rajasthan Government Project: राजस्थान के 84 शहरों की लगने वाली है विकास की Lottery, 9501 करोड़ की लागत से होंगे महा डेवलपमेंट

चलती ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी, उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश, इस नंबर पर करें शिकायत

TAGS:
Rajasthan Politics
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता'... राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का बड़ा हमला
2
3
4
5