BJP प्रदेश प्रभारी का 'इंतजार शास्त्र' पर तंज, बोले- हमारे कंधे से अपनों ही पर ही बंदूक चला रहे गहलोत

Rajasthan Politics News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'इंतजार शास्त्र' पर अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने तंज कसा है. अग्रवाल ने कहा कि गहलोत 'इंतजार शास्त्र' के बहाने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनों पर चला रहे हैं. इधर अग्रवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर इंतजार के संकेत दिए.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को जयपुर प्रवास पर रहे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं की तरह पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ अग्रवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर तंज कसे. हालांकि अग्रवाल ने इंतजार शास्त्र की नए सिरे से व्याख्या की. इंतजार शास्त्र के सवाल पर अग्रवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही आपसी संघर्ष चल रहा है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि उनका “इंतजार शास्त्र” अपने ही नेताओं पर निशाना साधता है. गहलोत अपने ही सहयोगियों से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं और उनकी राजनीति आंतरिक द्वेष से प्रभावित रही है. इसलिए वह बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख अपनी ही पार्टी के नेताओं पर इंतजार शास्त्र के बहाने निशाना साध रहे हैं. अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर की लड़ाई का असर जनता पर पड़ता है, जबकि भाजपा संगठनात्मक मजबूती और सामूहिक निर्णय के आधार पर आगे बढ़ रही है.

मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर राधामोहन दास ने स्पष्ट किया कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय केवल मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही अंतिम रूप लिया जाएगा. इसके साथ राधामोहन दास ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्हीने राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन दायित्व में पार्टी के मूल कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात कही. बैठक में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई फिर से शुरू करने और संगठनात्मक जिलों की संरचना को लेकर भी चर्चा हुई.

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अग्रवाल ने कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अभी ज्यादा जरूरत महसूस नही हो रही है. फिर भी अगर मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ बदलाव करना भी होगा तो ये निर्णय केवल मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही अंतिम रूप लिया जाएगा. मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जब यह महसूस करेंगे कि विस्तार की आवश्यकता है, तब वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा में कोई भी व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं होता. मुख्यमंत्री के पास यह विशेषाधिकार जरूर होता है कि वे मंत्रियों के काम का आकलन करें, लेकिन अंतिम निर्णय संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत ही होता है.

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हालिया बयान पर अग्रवाल ने कहा कि राजे ने एक सैद्धांतिक और सकारात्मक बात कही है. जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, उसे उचित स्थान मिलना चाहिए. अग्रवाल ने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और आज भी जनता में उनकी अच्छी पकड़ है. उनका बयान पूरी तरह संगठन के हित में है.

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अग्रवाल ने कहा कि सभी को एक साथ समाहित करना संभव नहीं होता. पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं. उन्होंने बताया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है, इसलिए इसमें समय लगता है, लेकिन जल्द ही घोषणाएं की जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि अभी सरकार के लगभग ढाई साल का कार्यकाल शेष है, ऐसे में सामूहिक निर्णय के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी.

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