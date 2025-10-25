कांग्रेस में 'काउंटडाउन' शुरू! कौन बनेगा जिलाध्यक्ष, जयपुर में मचा सियासी घमासान

Jaipur News: राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है. पूरे प्रकरण का मूवमेंट अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है. 48 जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के पैनल पर दिल्ली में मंथन चल रहा है. नवंबर में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा होने की संभावना है. जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में वर्तमान और पूर्व विधायक तक शामिल हैं.

कांग्रेस जिलाध्यक्षों का होगा चयन

कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. राहुल गांधी के पास सिंगल नाम का पैनल भेजा जाएगा. दिल्ली में एआईसीसी जिलाध्यक्षों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने में जुटी है. जयपुर से लेकर दिल्ली तक दावेदारों के बीच हलचल तेज है. कई नेता दिल्ली में पैरवी करने के बाद अब अपने क्षेत्रों में लौट चुके हैं, लेकिन लगातार अपनी दावेदारी की स्थिति जानने में लगे हैं.

कौन-कौन चल रहा है आगे?

फुलेरा से कांग्रेस विधायक विद्याधर चौधरी जयपुर पश्चिम से जिलाध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. उन्होंने अध्यक्ष पद पाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है. विद्याधर पायलट गुट से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन गोविंद डोटासरा से भी उनके संबंध सामान्य हैं. दोनों खेमों के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए विद्याधर चौधरी के नाम पर उम्मीद जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या पूर्व विधायक बनेंगे अध्यक्ष?

वहीं, अजमेर से विकास चौधरी और श्रीगंगानगर से रुपिंदर सिंह रूबी का नाम भी चर्चाओं में है. इनके अलावा दर्जनभर पूर्व विधायक भी जिलाध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं. राजस्थान में जिलाध्यक्ष चयन के लिए आए एआईसीसी ऑब्जर्वर हर जिले से छह-छह नामों का पैनल सौंप चुके हैं. अब एआईसीसी, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मिलकर दो-दो नामों का पैनल तैयार कर रहे हैं.

गहलोत गुट और पायलट खेमे में खींचतान से चुनौती आ रही सामने

राहुल गांधी के पास जाने वाले सिंगल नाम को तय करने में पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. एक ओर गहलोत गुट और दूसरी ओर पायलट खेमे के बीच जारी अंदरूनी खींचतान से टीम डोटासरा के लिए निष्पक्ष जिलाध्यक्ष चुनना बड़ी चुनौती बन गया है.

किस वर्ग को मिलेंगी कितनी सीटें

स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए नेताओं में जिलों की कमान संभालने की होड़ मची हुई है. सूत्रों के अनुसार, एससी-एसटी वर्ग को 8 से 10 जिलों, ओबीसी को 17, मुस्लिम समाज को 4 और महिलाओं को 4 जिलों में प्रतिनिधित्व मिल सकता है.

जिलाध्यक्षों को मिलेगा टास्क

जिन नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हें पार्टी छह महीने के भीतर संगठन मजबूत करने का टास्क देगी. प्रदर्शन कमजोर रहने पर उनकी छुट्टी भी हो सकती है. फिलहाल, दो दर्जन से अधिक जिलों में अंदरूनी घमासान जारी है. कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है और यह सन्नाटा कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं. डोटासरा के लिए संगठन सृजन का यह महाअभियान पायलट और गहलोत समर्थकों की नाराजगी का कारण न बन जाए, इसको लेकर भी कयास तेज हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-