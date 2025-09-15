टोंक में सचिन पायलट का बड़ा हमला! बीजेपी पर लगाए कई चौंकाने वाले आरोप

Sachin Pilot: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को टोंक दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया. जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान पायलट ने टोंक से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और 'वोट छोड़, गद्दी छोड़' का नारा देते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला.

पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया

बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पायलट ने पार्टी को मजबूत करने और जनता की आवाज को उठाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण देश के सामने रखे थे, लेकिन जांच कराने के बजाय चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगकर मामले को टालने की कोशिश की. उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां तो वोटर लिस्ट तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

मुआवजे के मामले पर सरकार को घेरा

पायलट ने झालावाड़ में मुआवजे के मामले पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जब मासूम बच्चों की जान जा रही है, तो जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए. चाहे कर्मचारी हों या अधिकारी, किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा. सरकार को चाहिए कि नुकसान के आधार पर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए.

नरेश मीणा के आंदोलन का किया समर्थन

नरेश मीणा के आंदोलन का समर्थन करते हुए पायलट बोले कि जहां-जहां जनता पर अन्याय होगा, कांग्रेस वहां जनता के साथ खड़ी होगी. विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर गहन जांच होनी चाहिए. सरकार विपक्ष की जासूसी कर रही है, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है.

बिहार के ऊपर बोले?

बिहार की राजनीति पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि पिछले दस सालों से डबल इंजन की सरकार वहां है, लेकिन जनता में गहरा असंतोष है. सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. पायलट के टोंक दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगाए. इस पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राहुल गांधी को मजबूत करना है, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है.

भाजपा पर किया तीखा हमला

बीजेपी सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए पायलट ने कहा कि चाहे राहत कैंप की बात हो, मुआवजे का मुद्दा हो, बिजली के बिल हों या आपदा प्रबंधन—हर जगह सरकार की पोल खुल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पौने दो साल में जो काम हुए हैं, वे सभी कांग्रेस की योजनाओं के थे, जिन्हें सिर्फ नाम बदलकर पेश किया गया.

