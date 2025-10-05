राजस्थान में छात्र राजनीति सुलगी! विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी पर भड़के सचिन पायलट, सरकार और RSS पर लगाया आरोप

Sachin Pilot: राजस्थान की छात्र राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुद उनसे मिलने जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे. इस दौरान उनके साथ विधायक मनीष यादव और लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा भी मौजूद रहे.

RSS के कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन

दरअसल, राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित आरएसएस के एक कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. इसी प्रदर्शन के चलते पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को हिरासत में ले लिया था. गिरफ्तारी के बाद से ही छात्र संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है.

मीडिया से की बातचीत

जेल पहुंचने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह विनोद जाखड़ से मिलने आए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति में विरोध और आंदोलन आम बात है, इसे लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

सरकार पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप

पायलट ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि विनोद जाखड़ को जेल में बंद करके सरकार एक उदाहरण सेट करना चाहती है ताकि छात्र आवाज़ न उठा सकें. उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकार है.

कही ये बड़ी बात

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर छात्र अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा. पायलट ने मांग की कि विनोद जाखड़ को तुरंत रिहा किया जाए और छात्र संगठनों के प्रति इस तरह का दमनात्मक रवैया बंद किया जाए. वहीं, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं और छात्र नेताओं की आवाज़ दबाई जा रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की छात्र राजनीति में एक बार फिर गरमाहट ला दी है.

