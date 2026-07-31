/राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जुबानी जंग! डोटासरा के वार पर गहलोत खेमे का पलटवार

Rajasthan Politics News: राजस्थान कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. बाप पार्टी से आए नेताओं की कांग्रेस में एंट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सार्वजनिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट तक पहुंच गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी की पोस्ट ने पार्टी के अंदर चल रही सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है.

डोटासरा के बयान से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना किसी नेता का नाम लिए बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने उनकी और टीकाराम जूली के काम की तारीफ की है. ऐसे में उन्हें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है. डोटासरा ने कहा कि जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके काम को सही मान रहा है तो उन्हें किसी और की राय की जरूरत नहीं है.

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डोटासरा के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे पर इशारे के तौर पर देखा गया. माना जा रहा है कि यह बयान पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर था.

संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया पर दिया जवाब

डोटासरा के बयान के अगले ही दिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा, “ऐरे.गैरे नत्थू.खैरे कुछ बन जाते हैं तो पागल हो जाते हैं.”

डोटासरा के बयान के खिलाफ प्रदेश उपाध्यक्ष ने की सोशल मीडिया पर पोस्ट.

हालांकि संदीप चौधरी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी इस पोस्ट को डोटासरा के बयान का जवाब माना जा रहा है. इसके बाद कांग्रेस के अंदर चल रही बयानबाजी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

गहलोत समर्थक नेताओं में गिने जाते हैं संदीप चौधरी

संदीप चौधरी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में माना जाता है. वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी नजदीकी बताए जाते हैं. गहलोत सरकार के समय उन्हें बंजर भूमि विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था और उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला था.

चुनाव से पहले बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें

राजस्थान कांग्रेस में सामने आ रही यह बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है, जब पार्टी आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है. नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से चल रही बयानबाजी से संगठन की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद अगर इसी तरह सामने आते रहे तो इसका असर चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है. फिलहाल कांग्रेस में चल रही यह सियासी खींचतान आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है.