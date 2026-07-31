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राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जुबानी जंग! डोटासरा के वार पर गहलोत खेमे का पलटवार

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी विवाद बढ़ता जा रहा है. गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष संदीप चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी हलचल तेज हो गई है. नेताओं के बीच बयानबाजी ने पार्टी की गुटबाजी को फिर उजागर कर दिया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 31, 2026, 11:19 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 11:19 PM IST
राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जुबानी जंग! डोटासरा के वार पर गहलोत खेमे का पलटवार
Image Credit: डोटासरा के बयान के खिलाफ प्रदेश उपाध्यक्ष ने की सोशल मीडिया पर पोस्ट.

Rajasthan Politics News: राजस्थान कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. बाप पार्टी से आए नेताओं की कांग्रेस में एंट्री को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सार्वजनिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट तक पहुंच गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी की पोस्ट ने पार्टी के अंदर चल रही सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है.

डोटासरा के बयान से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना किसी नेता का नाम लिए बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने उनकी और टीकाराम जूली के काम की तारीफ की है. ऐसे में उन्हें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है. डोटासरा ने कहा कि जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके काम को सही मान रहा है तो उन्हें किसी और की राय की जरूरत नहीं है.

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डोटासरा के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे पर इशारे के तौर पर देखा गया. माना जा रहा है कि यह बयान पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर था.

संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया पर दिया जवाब
डोटासरा के बयान के अगले ही दिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा, “ऐरे.गैरे नत्थू.खैरे कुछ बन जाते हैं तो पागल हो जाते हैं.”

डोटासरा के बयान के खिलाफ प्रदेश उपाध्यक्ष ने की सोशल मीडिया पर पोस्ट.

हालांकि संदीप चौधरी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी इस पोस्ट को डोटासरा के बयान का जवाब माना जा रहा है. इसके बाद कांग्रेस के अंदर चल रही बयानबाजी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

गहलोत समर्थक नेताओं में गिने जाते हैं संदीप चौधरी
संदीप चौधरी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में माना जाता है. वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी नजदीकी बताए जाते हैं. गहलोत सरकार के समय उन्हें बंजर भूमि विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था और उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला था.

चुनाव से पहले बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें
राजस्थान कांग्रेस में सामने आ रही यह बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है, जब पार्टी आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है. नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से चल रही बयानबाजी से संगठन की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद अगर इसी तरह सामने आते रहे तो इसका असर चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है. फिलहाल कांग्रेस में चल रही यह सियासी खींचतान आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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