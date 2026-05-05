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बंगाल-असम के शोर में दबा राजस्थान का सियासी धमाका! यूथ कांग्रेस चुनाव में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

Rajasthan News: जोधपुर में यूथ कांग्रेस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला जारी है. अब तक 13.7 लाख मेंबर, 8.71 लाख वोट बने. अभिषेक चौधरी 46.9% वोट के साथ आगे, अनिल चोपड़ा दूसरे और राजकुमार परसवाल तीसरे नंबर पर हैं. वोटिंग के लिए 17 दिन बाकी हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySandhya Yadav
Published: May 05, 2026, 05:46 AM|Updated: May 05, 2026, 05:46 AM
बंगाल-असम के शोर में दबा राजस्थान का सियासी धमाका! यूथ कांग्रेस चुनाव में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने
Image Credit: Rajasthan Youth Congress Election

Rajasthan Politics News: जोधपुर से यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है. मेंबरशिप और वोटिंग दोनों ही स्तर पर जोरदार गतिविधि चल रही है, और तीन बड़े चेहरों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मेंबरशिप का आंकड़ा 13,70,589 तक पहुंच चुका है. इनमें से 8,71,911 पेड वोट्स बन चुके हैं, यानी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सक्रिय रूप से इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं. अभी भी मेंबरशिप और वोटिंग के लिए 17 दिन बाकी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में आंकड़े और बदल सकते हैं. फिलहाल वोटिंग की स्थिति में अभिषेक चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक करीब 4,08,739 वोट, यानी लगभग 46.9 फीसदी वोट मिल चुके हैं. उनके समर्थकों में इस बढ़त को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और वे इसे मजबूत पकड़ मान रहे हैं.

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दूसरे नंबर पर अनिल चोपड़ा बने हुए हैं. उन्हें अभी तक 2,48,516 वोट, यानी करीब 28.5 फीसदी वोट मिले हैं. हालांकि वे पहले स्थान से पीछे हैं, लेकिन चुनाव में अभी समय बाकी होने के चलते उनके समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्थिति बदल सकती है. वहीं तीसरे स्थान पर राजकुमार परसवाल हैं, जिन्हें अब तक 1,49,283 वोट, यानी करीब 17.1 फीसदी वोट मिले हैं. इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों को मिलाकर 65,373 वोट, यानी करीब 7.5 फीसदी वोट मिले हैं. इससे साफ है कि मुख्य मुकाबला इन तीन बड़े नामों के बीच ही केंद्रित है.

चुनाव प्रक्रिया अभी जारी है और 17 दिन का समय बाकी है, इसलिए राजनीतिक माहौल और भी गरमाने की उम्मीद है. मेंबरशिप बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाने के लिए सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक प्रचार तेज हो चुका है. यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में हर दिन नई तस्वीर सामने आ रही है. अभी भले ही अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हों, लेकिन बाकी उम्मीदवार भी पूरी कोशिश में हैं. ऐसे में अंतिम नतीजे क्या होंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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