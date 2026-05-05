/बंगाल-असम के शोर में दबा राजस्थान का सियासी धमाका! यूथ कांग्रेस चुनाव में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

Rajasthan News: जोधपुर में यूथ कांग्रेस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला जारी है. अब तक 13.7 लाख मेंबर, 8.71 लाख वोट बने. अभिषेक चौधरी 46.9% वोट के साथ आगे, अनिल चोपड़ा दूसरे और राजकुमार परसवाल तीसरे नंबर पर हैं. वोटिंग के लिए 17 दिन बाकी हैं.
Rajasthan Politics News: जोधपुर से यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है. मेंबरशिप और वोटिंग दोनों ही स्तर पर जोरदार गतिविधि चल रही है, और तीन बड़े चेहरों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.
अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मेंबरशिप का आंकड़ा 13,70,589 तक पहुंच चुका है. इनमें से 8,71,911 पेड वोट्स बन चुके हैं, यानी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सक्रिय रूप से इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं. अभी भी मेंबरशिप और वोटिंग के लिए 17 दिन बाकी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में आंकड़े और बदल सकते हैं. फिलहाल वोटिंग की स्थिति में अभिषेक चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक करीब 4,08,739 वोट, यानी लगभग 46.9 फीसदी वोट मिल चुके हैं. उनके समर्थकों में इस बढ़त को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और वे इसे मजबूत पकड़ मान रहे हैं.
दूसरे नंबर पर अनिल चोपड़ा बने हुए हैं. उन्हें अभी तक 2,48,516 वोट, यानी करीब 28.5 फीसदी वोट मिले हैं. हालांकि वे पहले स्थान से पीछे हैं, लेकिन चुनाव में अभी समय बाकी होने के चलते उनके समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्थिति बदल सकती है. वहीं तीसरे स्थान पर राजकुमार परसवाल हैं, जिन्हें अब तक 1,49,283 वोट, यानी करीब 17.1 फीसदी वोट मिले हैं. इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों को मिलाकर 65,373 वोट, यानी करीब 7.5 फीसदी वोट मिले हैं. इससे साफ है कि मुख्य मुकाबला इन तीन बड़े नामों के बीच ही केंद्रित है.
चुनाव प्रक्रिया अभी जारी है और 17 दिन का समय बाकी है, इसलिए राजनीतिक माहौल और भी गरमाने की उम्मीद है. मेंबरशिप बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाने के लिए सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक प्रचार तेज हो चुका है. यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में हर दिन नई तस्वीर सामने आ रही है. अभी भले ही अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हों, लेकिन बाकी उम्मीदवार भी पूरी कोशिश में हैं. ऐसे में अंतिम नतीजे क्या होंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.
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