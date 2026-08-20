/‘वंदे मातरम् हम सदा गाते आए हैं’... जूली का पलटवार, बोले- पहले गेट पर रोका, फिर लगा दिया अपमान का आरोप!

Tika Ram Jully: विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के सदन में प्रवेश को लेकर उठे विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी के वंदे मातरम् से जुड़े आरोपों पर तीखा पलटवार किया. बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों को जूली ने साजिश बताया और कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर विधानसभा के गेट पर रोका गया, ताकि बाद में वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाया जा सके.

जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक हमेशा से विधानसभा के इसी गेट से प्रवेश करते रहे हैं, लेकिन आज पहली बार उन्हें यहां रोका गया. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें समझ नहीं आया कि गेट पर क्यों रोका गया, लेकिन जब बीजेपी की ओर से यह आरोप सामने आया कि कांग्रेस विधायक वंदे मातरम् के कारण सदन में नहीं आए, तो उन्हें पूरी बात समझ में आई.

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‘वंदे मातरम् हम सदा गाते आए हैं’

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पर वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाना गलत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अधिवेशनों और बैठकों में लगातार वंदे मातरम् गाती रही है और आगे भी गाती रहेगी. जूली ने कहा कि वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करने के बजाय बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वह किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी. जूली ने बीजेपी और आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज वंदे मातरम् को लेकर राजनीति की जा रही है, जबकि कांग्रेस लंबे समय से इसे गाती आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम् जैसे विषयों को उठाया जा रहा है.

‘जनता हिंदू-मुस्लिम और वंदे मातरम् की राजनीति नहीं चाहती’

जूली ने कहा कि जनता अब हिंदू-मुस्लिम और वंदे मातरम् जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं चाहती, बल्कि शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति का विद्यार्थियों को क्या लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या और अन्य गंभीर घटनाएं हो रही हैं. सरकार को इन मुद्दों पर सदन में जवाब देना चाहिए, न कि वंदे मातरम् को लेकर राजनीति करनी चाहिए.

‘गेट क्यों बंद करवाया, सरकार बताए’

जूली ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस विधायक वंदे मातरम् नहीं गाना चाहते थे तो उन्हें विधानसभा के गेट पर रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि विधानसभा बनने के बाद से विधायक इसी गेट से सदन में आते रहे हैं, फिर आज अचानक गेट बंद क्यों किया गया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में उठाएगी और विधायकों को प्रवेश से रोकने के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाने पर भी कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि विधायकों को विधानसभा में आने से रोकना उनके विशेषाधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है.

जूली ने साफ कहा कि “वंदे मातरम् हम सदा गाते आए हैं और आगे भी गाते रहेंगे.” उन्होंने बीजेपी से जनता को गुमराह करने के बजाय प्रदेश के वास्तविक मुद्दों पर बहस करने की मांग की.