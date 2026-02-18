Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

1000 रुपए विमर्श शुल्क को लेकर बवाल! नेता प्रतिपक्ष जूली ने डिप्टी सीएम बैरवा को घेरा, स्पीकर ने किया बीच-बचाव

Rajasthan News: विधानसभा में प्राइवेट स्टूडेंट्स से 1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूली को लेकर हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा में तीखी नोकझोंक हुई. जूली ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और शुल्क वापस करने की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Feb 18, 2026, 04:17 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 04:17 PM IST

Trending Photos

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!
10 Photos
jodhpur cheapest market

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने
8 Photos
rajasthan place to visit

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

1000 रुपए विमर्श शुल्क को लेकर बवाल! नेता प्रतिपक्ष जूली ने डिप्टी सीएम बैरवा को घेरा, स्पीकर ने किया बीच-बचाव

Rajasthan Vidhan Sabha Session: प्राइवेट स्टूडेंट से 1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूलने के मामले में आज विधानसभा में हंगामा हुआ. उपमुख्यमंत्री प्रेम बैरवा की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से तीखी नोक झोंक हुई. डिप्टी सीएम के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने बैरवा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्यवाही की मांग तक कर डाली.

विश्विद्यालयों में 1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूलने से जुड़े सवाल पर विधानसभा में हंगामा हुआ
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्राइवेट स्टूडेंट्स से 1000-1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूलने से जुड़े सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरा. कांग्रेस विधायक मनीष यादव के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बीच नोकझोंक हुई. जूली ने बैरवा पर एक सवाल के दो तरह के जवाब देकर सदन के विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया. इस दौरान हंगामे के हालात बन गए. स्पीकर ने सवाल पर बहस की इजाजत देने से इंकार किया.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि फीस वसूलने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं. डिप्टी सीएम ने मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2018 से शुल्क लेने का जिक्र किया. इस पर जूली बोले कि एक ही सवाल के दो दो तरह के जवाब दिए, यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में 2016 से फीस लेने का जवाब दे रहे हो, और आज कह रहे हैं कि 2018 से ली जा रही है. जूली बोले, पूर्व के अतारांकित सवाल सदन को टेबल कर रहा हूं. एक ही सवाल के दो दो तरह के जवाब कैसे हो सकते हैं. आप एक्ट बताइए, किस कानून के तहत यह सब फीस ले रहे हो. इस पर डिप्टी सीएम बोले कि विश्वविद्यालय फीस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जूली ने स्टूडेंट से धोखा करने के आरोप लगाए, फीस वापस कराने की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि कानून के तहत फीस ली जाती है, यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान है. विमर्श फीस ली जा सकती है. जूली ने कहा - आप आदेश पढ़ रहे हो, एक्ट में ये नहीं है. इस पर दोनों के बीच बहस होने लगी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बीच में दखल की कोशिश की इस पर जूली ने कहा कि स्टूडेंट के साथ धोखा किया जा रह हैं. 1000 रुपए किस बात का ले रहे हो, इसे वापस करवाइए. इस विवाद और हंगामे के बीच ही स्पीकर ने कहा कि सवाल पर बहस नहीं हो सकती. हालांकि हंगामे के बीच प्रश्नकाल खत्म हो गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news