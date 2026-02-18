1000 रुपए विमर्श शुल्क को लेकर बवाल! नेता प्रतिपक्ष जूली ने डिप्टी सीएम बैरवा को घेरा, स्पीकर ने किया बीच-बचाव

Rajasthan Vidhan Sabha Session: प्राइवेट स्टूडेंट से 1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूलने के मामले में आज विधानसभा में हंगामा हुआ. उपमुख्यमंत्री प्रेम बैरवा की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से तीखी नोक झोंक हुई. डिप्टी सीएम के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने बैरवा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्यवाही की मांग तक कर डाली.

विश्विद्यालयों में 1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूलने से जुड़े सवाल पर विधानसभा में हंगामा हुआ

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्राइवेट स्टूडेंट्स से 1000-1000 रुपए विमर्श शुल्क वसूलने से जुड़े सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरा. कांग्रेस विधायक मनीष यादव के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बीच नोकझोंक हुई. जूली ने बैरवा पर एक सवाल के दो तरह के जवाब देकर सदन के विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया. इस दौरान हंगामे के हालात बन गए. स्पीकर ने सवाल पर बहस की इजाजत देने से इंकार किया.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि फीस वसूलने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं. डिप्टी सीएम ने मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2018 से शुल्क लेने का जिक्र किया. इस पर जूली बोले कि एक ही सवाल के दो दो तरह के जवाब दिए, यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में 2016 से फीस लेने का जवाब दे रहे हो, और आज कह रहे हैं कि 2018 से ली जा रही है. जूली बोले, पूर्व के अतारांकित सवाल सदन को टेबल कर रहा हूं. एक ही सवाल के दो दो तरह के जवाब कैसे हो सकते हैं. आप एक्ट बताइए, किस कानून के तहत यह सब फीस ले रहे हो. इस पर डिप्टी सीएम बोले कि विश्वविद्यालय फीस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जूली ने स्टूडेंट से धोखा करने के आरोप लगाए, फीस वापस कराने की मांग की.

डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि कानून के तहत फीस ली जाती है, यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान है. विमर्श फीस ली जा सकती है. जूली ने कहा - आप आदेश पढ़ रहे हो, एक्ट में ये नहीं है. इस पर दोनों के बीच बहस होने लगी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बीच में दखल की कोशिश की इस पर जूली ने कहा कि स्टूडेंट के साथ धोखा किया जा रह हैं. 1000 रुपए किस बात का ले रहे हो, इसे वापस करवाइए. इस विवाद और हंगामे के बीच ही स्पीकर ने कहा कि सवाल पर बहस नहीं हो सकती. हालांकि हंगामे के बीच प्रश्नकाल खत्म हो गया.

