विधानसभा सदन में विपक्ष का हंगामा! नेता प्रतिपक्ष और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तीखी नोक झोंक, जानें क्या है मामला

Rajasthan News: आमेर विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल को लेकर सदन में हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा के सवाल पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी की और वॉकआउट किया. टीकाराम जूली से भी तीखी नोकझोंक हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 19, 2026, 03:49 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 03:49 PM IST

विधानसभा सदन में विपक्ष का हंगामा! नेता प्रतिपक्ष और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तीखी नोक झोंक, जानें क्या है मामला

Rajasthan Politics News: आमेर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर पूछे गए सवाल पर विपक्ष ने आज चिकित्सा मंत्री को जमकर घेरा. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने पहले नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट किया. विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी के बाद सदन से वॉकआउट किया. कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने अचरोल में सैटेलाइट अस्पताल बनाने और सीएचसी अचरोल की बिल्डिंग से जुड़ा सवाल पूछा.

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर?
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा- इनका सैटेलाइट हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग पर है. उसमें नया कुछ नहीं बना सकते. हम जेडीए को नई जमीन तलाशने के लिए लिख चुके हैं. जेडीए से जमीन मिलने के बाद हम अच्छी लोकेशन पर अस्पताल बनाएंगे. इस पर कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने मंत्री के जवाब से असहमति जताई.

नेता प्रतिपक्ष जूली और मंत्री खींवसर के बीच हुई नोक झोंक
इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से तीखी नोक झोंक हो गई. खींवसर बोले - नेता प्रतिपक्ष महोदय आप बीच-बीच में खड़े होते हैं, इससे आपके सदस्यों का समय कम हो जाता है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले - चिकित्सा मंत्री आमेर और अचरोल में अंतर नहीं समझ रहे. इसलिए उनको बताने के लिए बार-बार खड़े होना पड़ता है.

कांग्रेस के बाकी सदस्यों के साथ जूली ने किया वॉक आउट
इस पर कांग्रेस के अन्य सदस्य भी खड़े होकर सही जवाब देने की मांग करने लगे. इससे सदन में शोरगुल और हंगामे के हालात पैदा हो गए. चिकित्सा मंत्री की तरफ से सही जवाब नहीं आने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया. इससे पहले विपक्ष ने सदन में सरकार विरोधी नारे लगाए.

जल्दी ही अस्पतालों और डिस्पेंसरीज को मिलेगी मशीन
हालांकि चिकित्सा मंत्री ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल और डिस्पेंसरीज में जल्द x रे और सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने का वादा किया. पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में की गई घोषणाओं पर पानी फेरने के लिए बहाने तलाश रहे विपक्ष को आज मंत्री के आधे अधूरे जवाब ने सरकार पर दबाव बनाने का मौका जरूर दिया.

