/वायरल लेटर पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान! ‘सांच को आंच नहीं’ कहकर दिया करारा जवाब

Rajasthan News: वसुंधरा राजे ने अपने नाम से वायरल हो रहे पत्र को भ्रामक बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा. साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
Vasundhara Raje: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक पुराना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस पत्र में कथित तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सवाल किए जाने की बात कही जा रही थी. हालांकि अब इस पूरे मामले पर वसुंधरा राजे ने खुद सामने आकर स्थिति साफ कर दी है.
उन्होंने अपने बयान में कहा है कि “सांच को आंच नहीं होती” और जो पत्र वायरल किया जा रहा है, वह कुछ लोगों की मनगढ़ंत कारगुज़ारी और भ्रम फैलाने की कोशिश मात्र है. राजे ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है और न ही उनकी ऐसी कोई मंशा रही है. उनके अनुसार, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातें पूरी तरह भ्रामक हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका वे ही नहीं बल्कि देश की हर महिला स्वागत कर रही है. उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया.
राजे ने अपने बयान में विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के मुद्दों पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे पहले भी जनता का विश्वास खो चुके हैं और आगे भी चौथी बार विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे प्रयासों से न तो देश की महिलाओं का मनोबल टूटेगा और न ही नारी शक्ति के बढ़ते कदम रुकेंगे. यह विवाद उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक कथित पत्र तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वसुंधरा राजे द्वारा महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषयों पर सवाल उठाने की बात कही गई थी. इसी आधार पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं, हालांकि अब उनके बयान के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है.
इससे पहले भी कई बार राजनीतिक हस्तियों के नाम पर फर्जी या पुराने संदेश वायरल होने के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे अक्सर अनावश्यक विवाद पैदा हो जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आधिकारिक बयान आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता. फिलहाल वसुंधरा राजे के इस स्पष्टीकरण के बाद मामला शांत होता दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस खबर ने कुछ समय के लिए राजनीतिक माहौल जरूर गर्म कर दिया था.
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