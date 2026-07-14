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राजस्थान विधानसभा में अमृत महोत्सव का आगाज, 75 साल की गौरवशाली यात्रा का होगा सम्मान

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा बुधवार को अपनी स्थापना के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाएगी. समारोह में 495 पूर्व और 200 वर्तमान विधायक शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे. 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा को याद किया जाएगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jul 14, 2026, 10:50 PM|Updated: Jul 14, 2026, 10:50 PM
राजस्थान विधानसभा में अमृत महोत्सव का आगाज, 75 साल की गौरवशाली यात्रा का होगा सम्मान
Image Credit: राजस्थान विधानसभाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान विधानसभा बुधवार को अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव मनाएगी. इस ऐतिहासिक समारोह में विधानसभा के उन लगभग सभी जीवित सदस्यों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अलग-अलग समय में सदन में अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी.

75 साल की यात्रा को याद करेगी विधानसभा
राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव समारोह में सदन की 75 साल की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया जाएगा. कार्यक्रम में विधानसभा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों, कानूनों और लोकतांत्रिक परंपराओं पर चर्चा होगी. समारोह में 75 वर्षों में पारित किए गए महत्वपूर्ण कानूनों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. इन सत्रों में 16 पूर्व और वर्तमान अनुभवी विधायक 24 महत्वपूर्ण कानूनों पर अपने विचार रखेंगे.

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सुमित्रा सिंह की कमी खलेगी, स्पीकर ने पहुंचकर जाना हाल
राजस्थान की वरिष्ठ नेता और नौ बार विधायक रह चुकीं सुमित्रा सिंह भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित थीं. उन्होंने साल 1967 में राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके बाद साल 2003 में वसुंधरा राजे सरकार के पहले कार्यकाल में वह विधानसभा अध्यक्ष भी बनीं. 3 मई 1930 को जन्मी सुमित्रा सिंह की उम्र 96 साल है. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका उत्साह बरकरार है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगी. इसे लेकर उन्हें भी काफी मलाल है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

सुखाड़िया से वसुंधरा राजे तक की राजनीतिक यात्रा की गवाह रहीं सुमित्रा सिंह
सुमित्रा सिंह राजस्थान की राजनीति की बड़ी हस्तियों में शामिल रही हैं. उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर वसुंधरा राजे तक के दौर को करीब से देखा है. विधानसभा की बदलती राजनीतिक यात्रा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इस समारोह में भरतपुर के वरिष्ठ नेता पंडित रामकिशन भी शामिल होंगे. 100 साल के रामकिशन ने राजस्थान विधानसभा में कई बार ब्रज क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व किया है.

495 पूर्व और 200 वर्तमान विधायक होंगे शामिल
अमृत महोत्सव समारोह में करीब 495 पूर्व विधायक और 200 वर्तमान विधायक हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी. समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे, जबकि उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे. इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठ विधायकों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा.

लोकतंत्र की परंपरा और भविष्य की संभावनाओं का संगम
राजस्थान विधानसभा का यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं बल्कि प्रदेश के लोकतांत्रिक सफर का उत्सव होगा. इसमें अतीत के अनुभवों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. अमृत महोत्सव में संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के साथ महिला शक्ति, युवा ऊर्जा, अनुभव और जनविश्वास का संगम देखने को मिलेगा. यह समारोह राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश देगा.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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