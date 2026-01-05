राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से, राज्यपाल ने अधिसूचना के साथ किया ऐलान

Rajasthan Vidhan Sabha Budget Session: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की तारीख का ऐलान हो गया है. इसको लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले, भजनलाल सरकार ने जनता से सुझाव मांगें है ताकि बजट बनाने में उनकी भी राय को शामिल किया जा सके. इसके साथ ही जिलेवार विधायकों और नेताओं के साथ लगातार बैठकें भी की जारी हैं, जिसके बाद उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है.

राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसार, विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा. सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का यह पांचवां अधिवेशन बुधवार, 28 जनवरी से शुरू होगा. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्यपाल ने इस सत्र के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

एक महीने तक चलेगा सत्र

इस सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि यह सत्र लगभग एक महीने तक चलेगा. सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ होगी. देवनानी ने कहा कि इसी सत्र में सरकार साल 2026-27 का बजट पेश करेगी. यानी कि पिछली बार की तरह इस बार भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगी.

कौन-कौन से मुद्दे उठेंगे

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस सत्र में बजट के अलावा, जनहित से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी. सत्र में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों और जनता से जुड़े मामलों पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी किए जाएंगे. देवनानी ने बताया कि पांचवें अधिवेशन से पहले, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी. बता दें कि यह बैठक खुद वासुदेव देवनानी ने आयोजित की है.

नेता प्रतिपक्ष ने भी जताई तैयारी

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा कि पिछले बजट और घोषणाओं को देखकर तैयारी की गई है. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार पहले घोषणाएं कर देती है और बाद में उन्हें निरस्त कर देती है.

टीकाराम जूली ने आगे कहा कि इस सत्र में वे प्रदेश में हुई एक्सीडेंट, अस्पतालों और स्कूलों में हुई घटनाओं, समय पर न मिलने वाली पेंशन, स्कॉलरशिप और किसानों को उपलब्ध न होने वाले यूरिया जैसे मुद्दों को उठाएंगे. उनका कहना था कि वर्तमान में बीजेपी के शासन में अधिकारी हावी हो गए हैं और जनता की सुनवाई नहीं हो रही.

उन्होंने कहा कि पंचायती राज और निकाय चुनावों के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, लेकिन आम जनता के मुद्दे नजरअंदाज किए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों की तैनाती और जिम्मेदारियों में बदलाव का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी में मंत्री और अधिकारी आपस में संघर्ष कर रहे हैं. जूली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों को कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता और मीटिंग में बुलाना संवैधानिक रूप से सही नहीं है.

