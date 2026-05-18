/राजस्थान विधानसभा ने रचा इतिहास! पहली बार बना अपना LOGO, द्वारों के नामों में दिखी संस्कृति की झलक

Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान विधानसभा का अब खुद प्रतीक चिह्न (LOGO) होगा. विधानसभा के इतिहास में पहली बार है, जब उसे खुद के प्रतीक चिह्न से पहचाना जा सकेगा. इसके साथ ही विधानसभा मुख्य भवन और परिसर के 8 दरवाजों का भी नामकरण किया गया. LOGO और द्वारों के नामकरण से राजस्थान के अतीत की गौरवगाथा, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य के संकल्प को प्रदर्शित किया गया. इस अवसर पर विधानसभा के गठन से लेकर वर्तमान आधुनिक बदलाव की यात्रा पर चर्चा की गई.

राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष, अर्थात हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है. इस अवसर पर विधानसभा में एक समारोह आयोजित किया गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने LOGO का विमोचन किया तथा दरवाजों का नामकरण किया. विधानसभा के LOGO में राज्य पशु ऊंट, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य फूल रोहिड़ा और राज्य वृक्ष खेजड़ी को शामिल किया गया है. इसके साथ ही दरवाजों के नामकरण में राजस्थान अंचल की सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया है. इससे आने वाले बरसों में विधानसभा आने वाली नई पीढ़ी LOGO और दरवाजों के आधार पर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को देख सकेगी.

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समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा का इतिहास बताते हुए कहा कि राजपूताना की रियासतों को मिलाकर आधुनिक राजस्थान को मजबूत किया गया. लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया गया. बदलते समय के साथ विधानसभा ने खुद को भी आधुनिक बनाया. आज विधानसभा अपना 75वां वर्ष मना रही है. यह अतीत की गौरव गाथा का स्मरण ही नहीं, बल्कि भविष्य के लोकतांत्रिक भारत का संकल्प भी है. कार्यक्रम केवल नव निर्मित LOGO का विमोचन और भवन के द्वारों का नामकरण नहीं है, बल्कि सामूहिक संस्कृति, संवैधानिक मर्यादा और जन प्रतिबद्धता का उद्घोष भी है. राजस्थान में 75 वर्षों में विधानसभा को लोकतंत्र का सशक्त मंदिर बनाया गया है. प्रतीक चिह्न में 75 वर्षों की लोकतांत्रिक परम्परा, जन विश्वास और संवैधानिक गौरव का सजीव स्वरूप प्रकट हो रहा है. प्रतीक जन भावना का प्रतिबिंब है. जनता ही शक्ति का स्रोत है. सर्वोच्च जन सेवा ही सार्वजनिक जीवन का परम धर्म है. संविधान ही सर्वोच्च मर्यादा है. अंकित विधानसभा भवन करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं और संघर्षों का पवित्र प्रतीक है. इसके शीर्ष में अशोक स्तम्भ सत्ता को सत्य, न्याय और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ाने की लोकतांत्रिक पहचान दिलाता है. इसके शीर्ष पर सुशोभित अशोक स्तंभ भारत की सनातन दृष्टि का उद्घोष करता है.

राष्ट्राय धर्म निष्ठा विधायिका

देवनानी ने कहा कि विधानसभा के प्रतीक चिह्न का मूल वाक्य ‘राष्ट्राय धर्म निष्ठा विधायिका’ रखा गया है. इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र के लिए धर्म निष्ठा और न्यायपूर्ण तरीके से कर्तव्य निभाने वाली विधायिका हो. विधानसभा सत्ता के अहंकार से नहीं, सेवा के संस्कारों से चले. राजनीति सेवा का माध्यम है. इसे राष्ट्र निर्माण का साधन मानें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें. इसमें शामिल गोडावण केवल राज्य पक्षी नहीं, बल्कि मरुधरा की विशेषता, संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ स्व संस्कृति के जीवन प्रभाव का प्रतीक है. खेजड़ी का वृक्ष एक मौन तपस्वी है. यह विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन बचाए रखता है. यह वृक्ष त्याग, धैर्य और लोकमंगल की परंपरा का प्रतीक है.

द्वारों को यह नाम दिया गया

वासुदेव देवनानी ने बताया कि द्वारों का नामकरण केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि समय के साथ इसकी आवश्यकता महसूस की गई. प्रवेश द्वार अपने भीतर किसी मूल्य, आदर्श और राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना की भावना जगाते हैं. भवनों की पहचान उनकी भव्यता से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से होती है. इनमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति यह अनुभव कर सके कि वह किसी भवन में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कारों के पवित्र केंद्र में प्रवेश कर रहा है.

विधानसभा का मुख्य द्वार, जिससे विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष प्रवेश करते हैं, उसे ‘कर्तव्य द्वार’ का नाम दिया गया है.

यह उन्हें स्मरण करवाता है कि लोकतंत्र में सबसे ऊंचा पद कर्तव्य पालन का होता है. जनप्रतिनिधि का वास्तविक धर्म जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है.

‘शौर्य द्वार’ राजस्थान की वीर परंपरा का प्रतीक है. हल्दीघाटी से लेकर आधुनिक भारत तक राष्ट्र रक्षा और स्वाभिमान की मंगल कामना को दर्शाता है.

‘शक्ति द्वार’ सत्ता की शक्ति नहीं, बल्कि नारी शक्ति, जन शक्ति और आत्म शक्ति के लोकतांत्रिक सामूहिक स्वरूप का प्रतीक है.

‘सुशासन द्वार’ यह संदेश देता है कि शासन का उद्देश्य केवल प्रशासन नहीं, बल्कि पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जन कल्याण है.

‘संकल्प द्वार’ यह बताता है कि महान परिवर्तन की शुरुआत सामूहिक संकल्प से होती है. विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना ऐसे ही पूरा होगा.

बाहरी परिसर के दरवाजे

सांस्कृतिक अंचलों के नाम पर बाहरी परिसर के द्वारों के नाम रखे गए हैं. इनमें गेट संख्या 1 को ब्रज द्वार, गेट संख्या 2 को शेखावाटी द्वार, गेट संख्या 3 को वागड़ द्वार, गेट संख्या 4 को मेवाड़ द्वार, गेट संख्या 5 को मारवाड़ द्वार, गेट संख्या 6 को हाड़ौती द्वार, गेट संख्या 7 को मेरवाड़ा द्वार तथा गेट संख्या 8 को ढूंढ़ाड़ द्वार कहा जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि यह केवल भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि विविधता को लोकतंत्र के साथ जोड़ने का प्रयास है. सारे द्वारों के नामों का विवेचन करेंगे तो लगेगा कि ये द्वार कर्तव्य और सुशासन को भी अंकित करते हैं.

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थान विधानसभा 1952 से बनी है, लेकिन इससे पहले 1913 में स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिनिधि सभा का गठन किया था. इसी तरह 1937 और 1945 में भी विधानसभा बनाई गई, जिसमें वोटिंग हुई और प्रतिनिधि चुने गए. उस समय बैलेट पेपर नहीं थे, फिर भी मतदान हुआ. बागड़े ने कहा कि 1952 का चुनाव भी बैलेट पेपर पर नहीं हुआ. उम्मीदवारों के अलग-अलग डिब्बे रखे जाते थे और चिन्ह वाले डिब्बे में पर्ची डाली जाती थी.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा के 75 वर्षों में काफी उतार-चढ़ाव आए. इनमें असंख्य सवाल पूछे गए और राजस्थान की जनता का भला हुआ. सभी विधायकों ने जनता की आवाज उठाने का काम किया. इस विधानसभा का गठन 19 रियासतों और 3 चीफशिप्स को मिलाकर किया गया. लोकतंत्र में विधानसभा सबसे पवित्र मंदिर है, जहां हर वर्ग की आवाज उठाई जाती है.

जूली ने कहा कि राजस्थान विधानसभा देश की कुछ चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल है, जो इतनी मजबूती से चलती है. पड़ोसी राज्य हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां विधानसभा केवल चार-पांच दिन चलती है.

विधानसभा सदस्यों का विस्तार

जूली ने कहा कि वर्ष 1952 में 160 सदस्यों के साथ विधानसभा की शुरुआत हुई. 1957 में 176 सदस्य, 1967 में 184 सदस्य और 1977 में 200 सदस्य हुए, जो आज तक बने हुए हैं. हमारी प्राथमिकता हमारा संविधान होना चाहिए. संविधान के हिसाब से नीतियां बनाई जा रही हैं और बजट का बंटवारा किया जा रहा है. 75 वर्ष बाद भी प्रदेश के कई वर्ग आज भी पिछड़े हुए हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है. समस्याओं का अंबार लगा हुआ है. बिना जातिगत भेदभाव के हम राजस्थान विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे.