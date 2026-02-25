Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विधानसभा में जिलों पर घमासान, ‘आप बना नहीं सकते, सिर्फ तोड़ सकते हो’-टीकाराम जूली पर तंज

Rajasthan News: विधानसभा में नए जिलों को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और टीकाराम जूली में जमकर बहस हुई. मंत्री ने पिछली सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए जिले बनाने का आरोप लगाया, वहीं जूली ने सरकार को विध्वंसक करार देते हुए काम न करने का आरोप जड़ा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 25, 2026, 04:18 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट
9 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट

राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसानों को कब मिलेगा तोहफा? जानें क्या है PM सम्मान निधि पर नया अपडेट
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसानों को कब मिलेगा तोहफा? जानें क्या है PM सम्मान निधि पर नया अपडेट

राजस्थान में फरवरी में पड़ने लगी तेज गर्मी, एंटीसाइक्लोन बनने से चल सकती है हीटवेव
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फरवरी में पड़ने लगी तेज गर्मी, एंटीसाइक्लोन बनने से चल सकती है हीटवेव

विधानसभा में जिलों पर घमासान, ‘आप बना नहीं सकते, सिर्फ तोड़ सकते हो’-टीकाराम जूली पर तंज

Rajasthan Vidhan Sabha News: राजस्थान विधानसभा में आज नए जिलों और तहसीलों के मुद्दे पर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने सदन को हंगामे के अखाड़े में तब्दील कर दिया. मुद्दा था प्रशासनिक इकाइयों का गठन, लेकिन बहस 'राजनीतिक लाभ' बनाम 'जनता की भलाई' पर जा टिकी.

सवाल तहसील का, जवाब कमेटी का
हंगामे की शुरुआत कांग्रेस विधायक गीता बरवड़ के एक सवाल से हुई. बरवड़ ने आसोप उपतहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग उठाई.

मंत्री का जवाब
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि नई प्रशासनिक इकाइयों (जिलों/तहसीलों) के पुनर्गठन के लिए ललित के. पंवार कमेटी बनी हुई है. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

'सिर्फ तोड़ सकते हो'-टीकाराम जूली का प्रहार
मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा-'आप नए जिले या तहसील बना नहीं सकते, सिर्फ बनी-बनाई चीजों को तोड़ना जानते हो.' जूली ने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर नए जिले कब खोले जाएंगे?

मंत्री का पलटवार-'राजनीतिक लाभ के लिए बांटे जिले'
जूली के हमले पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मोर्चा संभालते हुए पिछली गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया:

'पिछली सरकार ने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए 'जिले ले जाओ, तहसील ले जाओ' की रेवड़ियां बांटी थीं. हमने जनता की भलाई के लिए इकाइयां बनाई हैं, जबकि आपने सिर्फ राजनीति की.'

सियासी मायने, चुनाव तक गरमाएगा मुद्दा
भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए कुछ जिलों और संभागों की समीक्षा शुरू की है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है.

कांग्रेस की रणनीति: विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच 'सहानुभूति' बटोरने और सरकार को 'विकास विरोधी' दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है.

सरकार का रुख
भाजपा सरकार 'नियम और प्रक्रिया' का हवाला देकर पिछली सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा कर रही है.

विधानसभा चुनाव तक यह विवाद थमने वाला नहीं है. अब देखना यह होगा कि ललित के. पंवार कमेटी की रिपोर्ट सरकार को क्या सियासी हथियार देती है और विपक्ष इसका तोड़ कैसे निकालता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news