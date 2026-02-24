धीरेंद्र शास्त्री के बयान से लेकर अवैध शराब तक, राजस्थान विधानसभा में आज इन मुद्दों पर हुई बहस

Rajasthan Politics News: राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी की B टीम बताया. उन्होंने कहा कि अनर्गल बयानबाजी करके देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं. डोटासरा ने कहा कि संत का काम होता है लोगों को अच्छी शिक्षा देना. उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री जी बीजेपी की B टीम के रूप में काम कर रहे हैं, पहले बाबा रामदेव कर रहे थे.

डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को एक बाबा मिल जाता है, 5 साल अपना काम निकाल लेते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक लेते हैं. उनके इस बयान पर सियासत गरमा गई. मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने डोटासरा पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि डोटासरा ने जो साधु-संतों के खिलाफ बयान दिया है, ये कांग्रेस की जीन में है. कांग्रेस के नेता हमेशा साधु-संत और सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं.

मंत्री ने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम का जन्म नहीं हुआ. इन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया था. उन्होंने कहा कि साधु-संत अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं. साधु-संत सोच-समझकर कोई बात कहते हैं और कांग्रेस को उस पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. इस बयानबाजी के बाद दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर विधानसभा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर तीखी बहस हुई. विधायक रामनिवास गावड़िया ने सवाल करते हुए पूछा कि पिछले 2 साल में अवैध शराब के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई. इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला.

जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध शराब बेचने वाले लोग इनफॉरमेशन से या गश्त के दौरान पकड़ में आते हैं. इनफॉरमेशन और गश्त के जरिए अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ा जाता है. लाइसेंस रद्द किया जाता है और चालान किया जाता है. इस पर रामनिवास गावड़िया ने कहा कि समय पर सबके पास माल पहुंच जाता है तो कार्रवाई क्यों करेंगे. उन्होंने कहा कि मैंने पता किया, मेरे यहां 17 अवैध दुकानें चल रही हैं शराब की.

मंत्री ने जवाब में कहा कि आप अपनी विधानसभा में रहते हो, आपके पास कोई इनफॉरमेशन है तो आप डिपार्टमेंट को दो. आप हमें इनफॉरमेशन दीजिए, हम इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे. मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी खड़े हुए और कहा कि इनफॉरमेशन दे दी है, 17 दुकानें हैं, कार्रवाई करो. 17 इन्होंने बता दीं, एक की मैंने लिख रखी है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई. गोदाम के नाम पर अवैध ब्रांच चल रही है.

मंत्री ने कहा कि हम सीरियस हैं, हमें सूचना देकर देखिए, हम एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं. आप सूचना दीजिए, अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कह सकते हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सूची लेकर कार्रवाई करें. मुद्दे को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और अवैध शराब बिक्री के मामले पर हंगामा देखने को मिला.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-