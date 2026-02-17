राजस्थान विधानसभा में हंगामा चरम पर! 6 बार स्थगित, गाय को राज्य माता देने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन

Rajasthan Vidhan Sabha Session: विधानसभा की कार्यवाही 5:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है.छठी बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है.कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने वेल में आकर की नारेबाजी की. प्रश्नकाल से चल रहा गो हत्या और गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को लेकर हंगामा जारी है.

इससे पहले सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और फिर हंगामे के चलते 12 बजे तक सदन स्थगित हुआ.गाय को राज्य माता के दर्जे पर भारी हंगामा हुआ. मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट हो गया.

मंत्री जोराराम कुमावत ने सदन में जवाब दिया कि गाय को राज्य माता के दर्जे का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.बालमुकुंदाचार्य का मंत्री जोराराम कुमावत से सवाल किया कि क्या गाय को राज्य माता का दर्जा मिलेगा? तो मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा- गाय को माता कहा जाता है, हम गाय को माता मानकर सेवा मानते हैं, वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं. जिन राज्यों में गाय को माता का दर्जा दिया गया. वहां का परीक्षण कराएंगे और आगे कार्यवाही करेंगे. वेद वांग्मय में गाय को विश्वमाता कहा गया है. पात्र गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है.

बालमुकुंदाचार्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने गोकशी की घटनाओं का भी किया जिक्र किया. बालमुकुंदाचार्य ने गौहत्या रोकने की मांग दोहराई. तो मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा- गोवध निषेध कानून बना हुआ है. जहां से भी शिकायतें आती हैं. वहां हम कार्यवाही करते हैं.

सदन में गोहत्या को लेकर हंगामा चलता है और फिर से सदन को तीसरी बार स्थगित कर दिया गया. 12.30 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की.कई बार सभापति अर्जुन जीनगर ने हिदायत दी पर विपक्षी सदस्य वेल से बाहर नहीं निकले. सदन को 1 बजे तक स्थगित किया गया.

मामले पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में जो घटनाक्रम हुआ वह निंदनीय है.गाय माता को चुनाव जीतने का जरिया इन लोगों ने माना हुआ है, गाय की हत्या हो रही है. सदन में फिर हंगामा हुआ और इस बार कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

2 बजे बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई लेकिन वेल में आकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. चौथी बार सभापति ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया .मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा की कांग्रेसी नकली गोभक्त हैं. वो हमें क्या गो भक्ति सिखाएंगे. सदन के दुबारा शुरू होने के महज आधे घंटे के भीतर फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा.

सदन में गतिरोध बरकरार रहा और सुलह का इंतजार किया जाता रहा लेकिन एक बार फिर यानि की 5वीं बार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. मामले पर बोलते हुए विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा कांग्रेस गाय की बात करती है लेकिन गाय की सेवा से दूर रहती है . कांग्रेस के समय गोकशी के अनगिनत मामले थे.

कांग्रेस इस तरह की बात ना करें तो अच्छा है.हो हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही आज 6वीं बार 5:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. इधर विपक्ष, विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रहा है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शाम 5 बजे इस संबंध में व्यवस्था देंगे.

