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राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर दिखेंगे दिग्गज नेता, ऐतिहासिक कानूनों पर होगा मंथन

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा 15 जुलाई को अपने 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाएगी. समारोह में 495 पूर्व और 200 वर्तमान विधायक शामिल होंगे. 23 ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का सम्मान और लोकतंत्र की विरासत, संसदीय परंपराओं व डिजिटल बदलाव पर विशेष मंथन होगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jul 10, 2026, 08:37 PM|Updated: Jul 10, 2026, 08:37 PM
राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर दिखेंगे दिग्गज नेता, ऐतिहासिक कानूनों पर होगा मंथन
Image Credit: राजस्थान विधान सभाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Vidhan Sabha: राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम में वर्ष 1952 से अब तक के सभी पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया गया है. समारोह में वर्तमान 200 विधायक भी शामिल होंगे. इस अवसर पर विधानसभा के 75 वर्षों के सफर, लोकतांत्रिक परंपराओं और राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा की जाएगी.

75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा पर होगा मंथन
अमृत महोत्सव के दौरान वर्ष 1952 से लेकर अब तक राजस्थान विधानसभा की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा होगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के अनुभवों को साझा करना है. साथ ही उन जनहितैषी और ऐतिहासिक कानूनों की समीक्षा भी की जाएगी, जिन्होंने राजस्थान के विकास और आमजन के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई.

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23 महत्वपूर्ण कानूनों पर होगी विशेष चर्चा
कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में राजस्थान विधानसभा द्वारा अलग-अलग समय पर पारित 23 महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा की जाएगी. इनमें राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम-1952, जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम-1959, कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम-1954, पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम-1959, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम-1964, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम-1973, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम-1973, पासबुक (कृषि जोत) अधिनियम-1983, सूचना का अधिकार अधिनियम-2001, राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2005, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011, लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012, प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम-2023, कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम-2025 और अन्य महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं.

लोकसभा अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन, उपराष्ट्रपति होंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि
अमृत महोत्सव के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं समापन समारोह में राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य अतिथि भी भाग लेंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पूरे वर्ष चार बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भी आमंत्रित करने की योजना है.

पूर्व अध्यक्षों, वरिष्ठ विधायकों और वर्तमान जनप्रतिनिधियों का होगा सम्मान
समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, सुमित्रा सिंह, दीपेन्द्र सिंह शेखावत, कैलाश चंद मेघवाल और डॉ. सी.पी. जोशी सहित पूर्व उपाध्यक्षों का सम्मान किया जाएगा. इसके अलावा छह या उससे अधिक बार विधायक रहे वरिष्ठ नेताओं और वर्तमान में छह या उससे अधिक बार विधायक चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा.

लोकतंत्र की विरासत और डिजिटल बदलाव पर होगी चर्चा
कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र की यात्रा, सदन की गरिमा, विधायी विरासत, संसदीय परंपराओं और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा. साथ ही सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसलों और उत्कृष्ट कानूनों की समीक्षा की जाएगी. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अपने अनुभव भी साझा करेंगे.

राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली यात्रा का होगा उत्सव
वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने अपने 75 वर्षों के सफर में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और जनहित के कानूनों के जरिए देशभर में अलग पहचान बनाई है. कई राज्यों ने भी राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली से प्रेरणा ली है. उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव केवल एक समारोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला ऐसा आयोजन होगा, जहां अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला भागीदारी, युवा शक्ति और जनविश्वास एक साथ दिखाई देंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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