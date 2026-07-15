/'दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो' - वसुंधरा राजे

Vasundhara Raje: राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के दूसरे सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं और राजनीतिक मर्यादाओं को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि विधानसभा की 75 वर्षों की यात्रा गौरवशाली रही है और अलग-अलग सरकारों ने अपने समय में प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं. हालांकि, उन्होंने सदन में गिरते भाषा के स्तर और कम होते संवाद पर चिंता जताई. राजे ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा और आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी है.

सदन की गरिमा बचानी होगी, भाषा का स्तर गिरना चिंता का विषय

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा केवल बहस का स्थान नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश के भविष्य से जुड़े फैसलों का केंद्र है. उन्होंने कहा कि सदन में सभी सदस्यों को जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा, "सदन की गरिमा बचानी होगी. अमर्यादित भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है." राजे ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन संवाद खत्म नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, "दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो." उनका कहना था कि राजनीति से ऊपर इंसानियत होती है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए विधायकों को सीखने और अध्ययन करने की जरूरत

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विधायक पूरी तैयारी और अध्ययन के साथ सदन में आते थे. वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुनकर नए सदस्य संसदीय परंपराओं को सीखते थे. लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है. राजे ने कहा कि कई नए विधायक पर्याप्त तैयारी के बिना सदन में पहुंचते हैं और उनकी उपस्थिति भी पहले की तुलना में कम दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि विधानसभा कोई सामान्य जगह नहीं है, यहां लिए गए फैसले पूरे राजस्थान को प्रभावित करते हैं.

अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर जताई चिंता

वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के सभी अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने खुद दो बार मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में काम करने का अनुभव साझा किया. उन्होंने वर्तमान राजनीतिक माहौल पर चिंता जताते हुए कहा, "सदन में अब अमर्यादित शब्दों के छींटे पड़ने लगे हैं और भाषा का स्तर भी गिर रहा है." उन्होंने कहा कि पहले विधायक सदन में विषयों की गहराई से जानकारी लेकर आते थे, जिससे चर्चाएं भी प्रभावी होती थीं और सदन में सकारात्मक माहौल बना रहता था.

राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी इंसानियत

अपने लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए वसुंधरा राजे ने बताया कि वर्ष 1985 में धौलपुर से पहली बार विधायक बनने के बाद उनके राजनीतिक जीवन के 41 साल पूरे हो चुके हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि वे अच्छे भाषण देने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करते थे. राजे ने बताया कि वर्ष 2003 में उनकी सरकार के दौरान सर्वश्रेष्ठ वक्ता विधायक सम्मान की शुरुआत भी की गई थी. पक्ष और विपक्ष के रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "राजनीति की लक्ष्मण रेखा से बड़ी इंसानियत होती है."

योजनाओं का जिक्र कर शायरी से किया संबोधन का समापन

वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए अंत्योदय योजना, महिला आरक्षण, भामाशाह योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को देशभर में पहचान मिली. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शुरू की गई 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' पहल का भी स्वागत किया. अपने संबोधन के आखिर में राजे ने शायरी के जरिए सदन को संदेश दिया. उन्होंने कहा, "आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी जरूर, किसी की राहों से कांटे हटाकर तो देखो." उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करना और जनसेवा की भावना रखना ही लोकतंत्र की असली पहचान है.

राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक और कोचिंग संस्कृति पर उठाए सवाल

अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मामलों पर चिंता जताई. राठौड़ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में कोचिंग संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि "गारंटीड बैच" जैसी सोच ने पेपर लीक की समस्या को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बेहतर परिणाम और प्रवेश दिखाने के लिए पेपर लीक करने वाले गिरोहों से संबंध बनाए, जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई. अपने संबोधन की शुरुआत में राठौड़ ने वसुंधरा राजे को संबोधित करते हुए कहा, "बरसों बाद आपको इस कुर्सी पर बैठे देख रहा हूं, आप इस कुर्सी पर अच्छी लग रही हैं." इस बात पर सदन में हंसी का माहौल बन गया. उन्होंने कहा कि भले ही वे अभी किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन सात बार विधायक रहते हुए उन्होंने विधानसभा से बहुत कुछ सीखा है.