राजस्थान विधानसभा में कैमरों का बवाल! कांग्रेस ने PC कर भाजपा सरकार को घेरा

Zee Rajasthan
Vidhansabha Camera Controversy: राजस्थान विधानसभा में कैमरों को लेकर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस विधायकों ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए हटाने की मांग की, जबकि सरकार ने सफाई दी कि कैमरे केवल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हैं, ऑडियो नहीं. विपक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 15, 2025, 08:59 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 08:59 PM IST

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में कैमरों को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच विवाद और तेज हो गया है. सोमवार (15 सितंबर) को राज्य कांग्रेस मुख्यालय में दो महिला विधायक गीता बरवड़ और शिमला नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा में लगाए गए 'हिडन कैमरा' को लेकर कई सवाल उठाए. उनका कहना है कि ये कैमरे उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं.

आराम के दौरान भी रिकॉर्ड का आरोप
वे इस बात पर भी सवाल उठा रही हैं कि किन-कमरों में ये कैमरे लगे हैं, किसे इस रिकॉर्डिंग का एक्सेस है और क्या ये कैमरे सिर्फ सदन में बैठे समय रिकॉर्ड करते हैं या विराम (recess) के दौरान भी. उन्होंने कहा कि जब तक इन कैमरों को नहीं हटाया जाएगा, उनका विरोध जारी रहेगा.

पीसीसी चीफ ने अध्यक्ष पर लगाया आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष और सरकार पर आरोप लगाया कि ये कैमरे विशेष रूप से विपक्ष की महिला विधायकों की गतिविधियाँ देखने-सुन्ने के लिए लगाए गए हैं. उनका दावा है कि सरकार इन कैमरों से बातचीत को सुनने-देखने का प्रयास कर रही है, जो पारदर्शिता नहीं बल्कि जासूसी जैसा काम है.

भजनलाल सरकार ने दी सफाई
भजनलाल शर्मा सरकार ने इस पर अपनी सफाई दी है कि ये कैमरे नई तकनीक और सुरक्षा उपायों के तहत लगाए गए हैं. उनके अनुसार, वर्तमान कैमरे केवल वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं; ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है. सरकार ने यो दावा किया कि ये कदम सदन की कार्यवाही की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से है, न कि किसी की निजता लेने के लिए.

पहले कैमरों से अलग कैमरे बताए
विपक्ष की महिला विधायकों ने कहा कि ये कैमरे पहले से लगे कैमरों से अलग हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से या सदन के पीछे के हिस्सों से भी देखा जा सकता है. उन्हें लगता है कि कैमरों के संचालन, उनके नियंत्रण और रिकॉर्डिंग की अवधि से सरकार जवाबदेह होनी चाहिए.

राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है मामला
यह मामला राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है. कांग्रेस ने सरकार को प्रकाश में लाने की कोशिश की है कि ये कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और विधायक-गण की स्वायत्तता के लिए खतरनाक है. विपक्षी दल अभी भी मानते हैं कि इन कैमरों से अंदरूनी बातचीत और नॉ-साइड ब्लॉक (विपक्ष की सीटों) के शांत समय में रिकॉर्डिंग हो रही है.

