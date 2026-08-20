/विधानसभा में वंदे मातरम् पर घमासान! कांग्रेस की गैरमौजूदगी पर BJP का हमला, बोले- ‘सदन में आते तो गाना पड़ता’

Rajasthan Vidhansabha Session: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला. वंदे मातरम् के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष सदन से नदारद रहा. कांग्रेस विधायक सदन में नहीं पहुंचे और विधानसभा के बाहर शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

वंदे मातरम् के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही

वंदे मातरम् के साथ राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन की कार्यवाही में मौजूद रहे. वहीं, विपक्ष के विधायक सदन में नहीं पहुंचे. विपक्ष की गैरमौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

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जोगेश्वर गर्ग बोले- वंदे मातरम् गाना पड़ता, इसलिए नहीं आए

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि अगर विपक्ष सदन में होता तो उसे वंदे मातरम् गाना पड़ता, इसलिए विपक्ष सदन में नहीं आया. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी विपक्ष की गैरमौजूदगी को चिंताजनक बताया. सदन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को टेबल किया. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल को पुनर्स्थापित किया.

कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन

विपक्ष की गैरमौजूदगी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी विपक्ष के रवैये की आलोचना की. विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस की ओर से विधानसभा के 6 नंबर गेट को खोलने की मांग को लेकर भी सवाल उठाए गए. इस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि एमएलए के अलावा दूसरे लोग भी आ सकते हैं.

बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष का चाल-चरित्र सामने आ गया है और कांग्रेस वंदे मातरम् की वजह से सदन में नहीं आई. उन्होंने कहा कि विपक्ष वंदे मातरम् की वजह से सदन में नहीं आया और कांग्रेस ने वंदे मातरम् का अपमान किया. बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर देश और संविधान विरोधी होने का भी आरोप लगाया.

स्कूलों की सुरक्षा को लेकर भी बोले बीजेपी विधायक

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस कितना भी विरोध कर ले, राजस्थान की सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है. बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किया है. स्कूलों को लेकर सरकार के आदेश पर उन्होंने कहा कि स्कूलों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिल्ली वालों को खुश करने का काम कर रही है.

झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला. खर्रा ने कांग्रेस के गठन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दल की स्थापना अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई और उनकी मानसिकता आज भी ऐसी है. उन्होंने कांग्रेस के आचरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस को वंदे मातरम् से दिक्कत है. इसी बीच यूसीसी को लेकर भी सियासत गरमाती नजर आई. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कल सदन में यूसीसी का बिल रखा जाएगा और यूसीसी को लेकर भी कांग्रेस को तकलीफ है. कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के अंदर वंदे मातरम् और विपक्ष की गैरमौजूदगी को लेकर सियासत गरमाई. अब सत्र के अगले दिन सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या टकराव देखने को मिलता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी.