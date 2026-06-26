/बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना नतीजों के चुनाव... राजस्थान में कैसे चलेगा कांग्रेस का अभियान?

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Rajasthan Politics News: कांग्रेस ने देशव्यापी “छात्रों की गूंज” अभियान की शुरुआत की है. कांग्रेस अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम करेगी. पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं के बीच कांग्रेस जाएगी. इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने “छात्रों की गूंज” अभियान की शुरुआत की है, लेकिन यह अभियान राजस्थान में कैसे पूरा होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस अभियान की जिम्मेदारी NSUI और यूथ कांग्रेस के कंधों पर है, लेकिन राजस्थान में दोनों ही संगठन अधूरे हैं.
अभियान के मुख्य बिंदु
- कांग्रेस का देशव्यापी “छात्रों की गूंज” अभियान.
- यूथ कांग्रेस और NSUI संभालेंगे अभियान की कमान.
- बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी.
राजस्थान में कैसे पूरा होगा अभियान?
- NSUI के पास नहीं प्रदेश अध्यक्ष.
- यूथ कांग्रेस में चुनाव परिणामों का इंतजार.
- ऐसे में युवाओं तक कैसे पहुंचेगा राहुल गांधी का संदेश?
25 जून को शुरू हआ था “छात्रों की गूंज” अभियान
25 जून को कांग्रेस ने देश के 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर “छात्रों की गूंज” अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन यह अभियान राजस्थान in कितना कामयाब होता है, इस पर संशय बना हुआ है. कांग्रेस राहुल गांधी के संदेश को युवाओं तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठन अभी अधूरे हैं. विनोद जाखड़ जब से NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से राजस्थान NSUI को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है. वहीं यूथ कांग्रेस में जिलों से लेकर प्रदेश स्तर तक के चुनाव सम्पन्न हुए, लेकिन अभी यूथ कांग्रेस ने परिणाम जारी नहीं किए हैं.
अभियान के तहत कार्यक्रम
“छात्रों की गूंज” अभियान के तहत कांग्रेस आने वाले दिनों में -
पत्रक वितरण, नुक्कड़ बैठकें एवं छात्र संपर्क, कैंपस संपर्क, 1 अगस्त को कलेक्टर घेराव.
9 अगस्त को “दिल्ली चलो” कार्यक्रम के साथ अभियान के प्रथम चरण का समापन होगा.
लेकिन बिना लीडरशिप के यह अभियान राजस्थान में कैसे अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा?
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