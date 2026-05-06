/ग्राउंड स्ट्रेंथ पर कांग्रेस का फोकस, संगठन में युवाओं की एंट्री बढ़ी

Rajasthan Politics: कांग्रेस इन दिनों प्रदेश में संगठन के ढांचे को मजबूत करने में लगी हुई है. कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनावों से पहले संगठन की जड़ों को मजबूत कर रही है. कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष बनाए थे. साथ ही कांग्रेस संगठन के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों में भी प्रदेश भर में नियुक्तियां की गई हैं.

फिलहाल कांग्रेस संगठन को निकाय और पंचायत चुनावों के लिए तैयार कर रही है. कांग्रेस इन चुनावों को विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के रूप में देख रही है. इसी लिहाज से चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. कांग्रेस इस बार संगठन में युवाओं को अधिक तवज्जो दे रही है, जिससे नई पीढ़ी को कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ा जा सके.

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कांग्रेस का संगठन विस्तार

चुनाव से पहले संगठन का विस्तार, गांव से लेकर जिलों तक युवाओं को संगठन की कमान, जिला कांग्रेस कमेटियों का जल्द गठन होगा. जिला कांग्रेस कमेटियों में भी युवाओं को मौका मिलेगा, संगठन और चुनावों में युवाओं को प्राथमिकता, युवाओं को संगठन की मुख्यधारा में लाने की कवायद है.

कांग्रेस प्रदेश में संगठन विस्तार के साथ-साथ युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है. पार्टी अपने नए संगठनात्मक ढांचे में युवाओं को शामिल करना चाहती है, ताकि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिले जो ग्राउंड पर रहकर पार्टी के लिए मजबूती से काम कर सकें.

अब संगठन में उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिनमें पार्टी के लिए काम करने की क्षमता हो और जो आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीति और विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें. कांग्रेस ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक युवाओं को अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी में है. इसकी पहली झलक जल्द बनने वाली जिला कांग्रेस कमेटियों में देखने को मिलेगी.