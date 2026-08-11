Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पंचायत-निकाय चुनाव से पहले गहलोत का BJP पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार से जनता परेशान, कांग्रेस के पक्ष में माहौल

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले गहलोत का BJP पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार से जनता परेशान, कांग्रेस के पक्ष में माहौल

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर दावा किया कि प्रदेश में अभी से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है. उन्होंने भाजपा सरकार को ‘नाकारा और निकम्मी’ बताते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में लोगों को हो रही परेशानियों के आरोप लगाए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 11, 2026, 09:03 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 09:03 PM IST
पंचायत-निकाय चुनाव से पहले गहलोत का BJP पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार से जनता परेशान, कांग्रेस के पक्ष में माहौल
Image Credit: Ashok Gehlot

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अभी से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है. उन्होंने दावा किया कि आमतौर पर किसी चुनाव से डेढ़ से दो साल पहले राजनीतिक माहौल बनना शुरू होता है, लेकिन इस बार कुछ ही महीनों में भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखाई देने लगी है.

अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे ‘नाकारा और निकम्मी’ बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के गांवों से लेकर जिलों तक लोगों को सरकारी काम करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गहलोत के मुताबिक, कई जगहों से बिना पैसे दिए काम नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यों के साथ-साथ आम लोगों से जुड़े व्यक्तिगत काम भी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने सरकार से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की मांग की.

डांगावास मामले में इंसाफ की मांग

डांगावास मामले का जिक्र करते हुए गहलोत ने न्याय की मांग की. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जाति को प्राथमिकता देने के बजाय न्याय और समाजहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की.

OBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

अशोक गहलोत ने राजस्थान OBC आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार रिपोर्ट को सामने नहीं ला रही है. गहलोत ने आगे कहा कि OBC से जुड़े आंकड़े और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक होने से प्रदेश के लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी. उन्होंने सरकार से पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट सामने रखने की मांग की.

झारखंड छात्र आंदोलन पर भी बोले गहलोत

अशोक गहलोत ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए. सरकार को छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए. गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करना बेहतर रास्ता है.

संसद की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

अशोक गहलोत ने संसद की कार्यप्रणाली को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि संसद में जनता से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए.

परिसीमन को बताया खतरनाक खेल

अशोक गहलोत ने आगामी परिसीमन को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने इसे ‘खतरनाक खेल’ बताते हुए कहा कि परिसीमन का लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए.

राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बोले गहलोत

अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नई पीढ़ी जाग रही है और लोकतंत्र को कमजोर करना आसान नहीं होगा. गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में जनता सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल और मजबूत होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राहुल गांधी को मंत्री जवाहर सिंह बेढम की चुनौती, बोले- गृह मंत्री जवाब देंगे, आप भागना मत

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Politics
Ashok gehlot
Jaipur news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पंचायत-निकाय चुनाव से पहले गहलोत का BJP पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार से जनता परेशान, कांग्रेस के पक्ष में माहौल
2
3
4
5