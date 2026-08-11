/पंचायत-निकाय चुनाव से पहले गहलोत का BJP पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार से जनता परेशान, कांग्रेस के पक्ष में माहौल

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अभी से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है. उन्होंने दावा किया कि आमतौर पर किसी चुनाव से डेढ़ से दो साल पहले राजनीतिक माहौल बनना शुरू होता है, लेकिन इस बार कुछ ही महीनों में भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखाई देने लगी है.

अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे ‘नाकारा और निकम्मी’ बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के गांवों से लेकर जिलों तक लोगों को सरकारी काम करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गहलोत के मुताबिक, कई जगहों से बिना पैसे दिए काम नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यों के साथ-साथ आम लोगों से जुड़े व्यक्तिगत काम भी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने सरकार से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की मांग की.

डांगावास मामले में इंसाफ की मांग

डांगावास मामले का जिक्र करते हुए गहलोत ने न्याय की मांग की. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जाति को प्राथमिकता देने के बजाय न्याय और समाजहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की.

OBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

अशोक गहलोत ने राजस्थान OBC आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार रिपोर्ट को सामने नहीं ला रही है. गहलोत ने आगे कहा कि OBC से जुड़े आंकड़े और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक होने से प्रदेश के लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी. उन्होंने सरकार से पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट सामने रखने की मांग की.

झारखंड छात्र आंदोलन पर भी बोले गहलोत

अशोक गहलोत ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए. सरकार को छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए. गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करना बेहतर रास्ता है.

संसद की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

अशोक गहलोत ने संसद की कार्यप्रणाली को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि संसद में जनता से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए.

परिसीमन को बताया खतरनाक खेल

अशोक गहलोत ने आगामी परिसीमन को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने इसे ‘खतरनाक खेल’ बताते हुए कहा कि परिसीमन का लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए.

राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बोले गहलोत

अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नई पीढ़ी जाग रही है और लोकतंत्र को कमजोर करना आसान नहीं होगा. गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में जनता सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल और मजबूत होगा.