/Rajasthan: चुनावी बिगुल बजा... बीजेपी की हुंकार, कांग्रेस पर चुनाव लटकाने-भटकाने का आरोप

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता अब खत्म होती नजर आ रही है.अदालत के निर्देशों और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है. ऐसे में प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है. बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए दावा किया है कि पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार है और जिला परिषद, पंचायत समितियों से लेकर नगरीय निकायों तक शानदार प्रदर्शन करेगी.



प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि बीजेपी कभी भी चुनाव से भागने वाली पार्टी नहीं रही. उन्होंने कहा कि चुनाव में देरी राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं और ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों के कारण हुई. दाधीच के मुताबिक, अब जब सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी.



बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला. मुकेश दाधीच ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जिलों का पुनर्गठन कर पंचायत चुनाव कराए थे, लेकिन उसके बावजूद जिला परिषद और पंचायत समितियों में जनता ने बीजेपी को ज्यादा समर्थन दिया. दाधीच ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में चुनाव प्रक्रिया को लटकाने और भटकाने का काम किया.



बीजेपी का कहना है कि पार्टी शुरू से समय पर चुनाव कराने के पक्ष में रही है. संगठन स्तर पर बूथ से लेकर जिला स्तर तक तैयारियां लगातार चल रही हैं. अब कानूनी अड़चनें दूर होने के बाद कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से चुनाव में जुटने का संदेश दिया गया है. बीजेपी का दावा है कि पंचायत और निकाय चुनाव केवल स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश में सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर भी होंगे.