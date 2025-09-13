Zee Rajasthan
राजस्थान विधानसभा में 'कैमरा जंग'! डोटासरा के स्पीकर पर आरोपों से सियासत में मचा बवाल

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में कैमरे लगाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने स्पीकर पर तानाशाही व महिला विधायकों पर नजर रखने तक के आरोप लगाए, जबकि बीजेपी ने इसे सुरक्षा व्यवस्था बताया और पलटवार किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 13, 2025, 08:22 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 08:22 PM IST

राजस्थान विधानसभा में ‘कैमरा जंग’! डोटासरा के स्पीकर पर आरोपों से सियासत में मचा बवाल

Rajasthan Vidhansabha: राजस्थान विधानसभा में निजता के हनन के मामले को लेकर जारी सियासत में आज शब्दों की मर्यादा टूट गई. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर अमर्यादित टिप्पणियां कीं, जिस पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया.

कैमरे का विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम
विधानसभा में जासूसी कैमरे लगाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले सदन और अब विधानसभा के बाहर कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं. आज पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर आरोपों की बौछार की. उन्होंने उन्हें हिटलर और तानाशाह तक बता डाला. डोटासरा यहीं नहीं रुके, यहां तक कह गए कि विधानसभा में लगाए गए कैमरों से स्पीकर कांग्रेस की महिला विधायकों पर नजर रखते हैं.

क्या बोले पीसीसी चीफ
डोटासरा ने कहा कि विधानसभा का पूरा परिसर कैमरे की जद में है. लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर युवकों के छलांग लगाने की घटना के बाद देश के विधानमंडलों में सुरक्षा की दृष्टि से तीसरी आंख से निगाह रखी जाने लगी है. विधानसभा में पहले से ही कैमरे थे, पर विवाद दो नए कैमरे लगाने को लेकर शुरू हुआ. विपक्ष का आरोप है कि इन हाई क्वालिटी कैमरों से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड होता है, पर स्पीकर इन आरोपों को नकार चुके हैं. लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला है. नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम अशोक गहलोत तक इस मुद्दे पर सत्तापक्ष को घेरने में जुटे हैं. कांग्रेस ने राज्यपाल के साथ इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग तक कर डाली.

भाजपा बर्दाश्त के मूड में नहीं है
वहीं, बीजेपी अपने स्पीकर पर इस तरह की अपमानजनक भाषा को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखी. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्राइवेसी बेडरूम और वॉशरूम में होती है. स्पीकर पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अज्ञानियों का काम है. उन्होंने विधानसभा में कैमरे लगने का समर्थन किया. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी डोटासरा को आड़े हाथ लिया.

जुबानी जंग पहुंची अपनी पराकाष्ठा पर
बहरहाल, बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग पराकाष्ठा पर है. डोटासरा के बयान क्या कांग्रेस के अंदरूनी हालात की वजह से हैं या फिर स्पीकर की ओर से पिछले सत्र में उन पर की गई टिप्पणी से आहत हैं? जिसमें देवनानी ने कहा था कि डोटासरा विधायक बनने लायक नहीं हैं. तभी से डोटासरा कार्यवाही से वह टिप्पणी निकलवाने की मांग कर रहे हैं, पर स्पीकर इसे हटाने को तैयार नहीं है. जाहिर है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग गहराती जा रही है. विधानसभा के कैमरे तो बहाना मात्र लग रहे हैं. जासूसी के आरोप लगाकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी कार्यवाही से निकलवाई जा सके.

