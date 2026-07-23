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जंतर-मंतर छात्र आंदोलन पर डोटासरा का सवाल, बोले- 12 साल में युवाओं का भविष्य किसने बिगाड़ा?

गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में हुए पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा सकी. 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 03:45 PM|Updated: Jul 23, 2026, 03:45 PM
जंतर-मंतर छात्र आंदोलन पर डोटासरा का सवाल, बोले- 12 साल में युवाओं का भविष्य किसने बिगाड़ा?
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर घेरा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देशभर में हुए अनेक पेपर लीक मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी. उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े-बड़े दावे करती रही, जबकि युवाओं को बार-बार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का सामना करना पड़ा.

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युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे?
उन्होंने सवाल किया कि क्या देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसी उद्देश्य से चुना था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे? कांग्रेस नेता ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार
डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि युवा लोकतंत्र की ताकत हैं और इन्हीं युवाओं के समर्थन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता तक पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी और पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी.

पीएम मोदी पोस्ट
बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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