Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

BJP स्टार प्रचारकों की सूची में मतभेद ? आखिर, 7 बार के वरिष्ठ विधायक सिंघवी को क्यों रखा बाहर ?

Rajasthan Politics : बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में क्षेत्र के लगभग वर्तमान और पूर्व विधायकों को शामिल किया गया, लेकिन सात बार से चुनाव जीत रहे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी का नाम सूची से गायब है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 23, 2025, 03:22 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत
7 Photos
Balotra News

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?
6 Photos
Rajasthan news

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?

BJP स्टार प्रचारकों की सूची में मतभेद ? आखिर, 7 बार के वरिष्ठ विधायक सिंघवी को क्यों रखा बाहर ?

Jaipur News : अंता विधानसभा उपचुनाव में महासंग्राम चल रहा है. बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी, लेकिन इस सूची में भी कई प्रमुख नेताओं के नाम नहीं है, जिससे मतभेद की बात सामने आ रही है. बारां जिले के वरिष्ठ नेता और सात बार के वरिष्ठ विधायक का नाम स्टार प्रचारकों सूची में नहीं है, जबकि दूसरी बार जीते विधायक और पूर्व विधायकों के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है. इसे बीजेपी में मतभेद होने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मतभेद होने से इनकार करते हुए कहा कि जिनका नाम सूची में नहीं है वो भी प्रचार कर रहे हैं.
अंता विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान चल रहा है. बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. दोनों ही दल एनकेन प्रकरेण चुनाव जीतना चाह रहे हैं. इस बीच मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही दलों ने स्टार प्रचारकों सूची जारी कर दी. बीजेपी की ओर से घोषित 40 सदस्य स्टार प्रचारक सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सहित वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं. स्टार प्रचारक सूची में जातिगत समीकरण स्थानीय और विशेषता को ध्यान में रखा गया है. हालांकि सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं. इसको लेकर पार्टी में साफ तौर से मतभेद होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं.


वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को रखा गया बाहर
स्टार प्रचारकों की सूची में क्षेत्र के लगभग वर्तमान और पूर्व विधायकों को शामिल किया गया. लेकिन सात बार से चुनाव जीत रहे. वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी का नाम सूची से गायब है. प्रताप सिंह सिंघवी को शामिल नहीं किए जाने पर लोग आश्चर्य जताने के साथ ही मतभेद की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं. हालांकि पार्टी नेतृत्व इससे इनकार कर रहा है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है. हर नेता स्टार प्रचारक है और सभी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं.

क्या सिंघवी को इस कारण से दूर रखा गया ?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लोगों का कहना है कि प्रताप सिंह सिंघवी भी जैन समाज से आते हैं और प्रमोद जैन भाया भी जैन समाज से आते हैं. क्या वो जैन समाज के वोट पार्टी के पक्ष में डलवा पाते या नहीं ? या फिर उनका क्षेत्र के किसी प्रभावी नेता से छत्तीस का आंकड़ा तो नहीं है. खैर कारण कोई भी हो, कहीं पार्टी प्रत्याशी को इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़े.

इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि स्टार प्रचारकों के अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नाम नहीं चाहिए केवल काम चाहिए। स्टार प्रसारकों की घोषणा हो गई वह तो ठीक है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं. वह संस्कारों और नीतिगत सोच के आधार पर काम कर रहे हैं. उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है की पार्टी को जीत किस प्रकार मिले.

वहीं दूसरी ओर प्रताप सिंह सिंघवी का कहना है कि छीपाबड़ौद स्थित अपने घर पर परिवार जनों के साथ दिवाली मनाने आए हुए हैं. पार्टी ने जो भी हुकुम दिया है उसे पूरा करने की कोशिश की है. अपना दिलो जान लगाकर उसे काम को पूरा किया है. आगे भी पार्टी जो काम देगी उसे पूरा करूंगा। पार्टी का अधिकांश कार्यकर्ता हूं कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपके बीच ही रहूंगा और आपके बीच ही रहकर कार्य करूंगा.

यह बात दूसरी है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी स्टार प्रचारक को की सूची में किसी प्रकार का मतभेद होने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पार्टी हल्का में इसको लेकर काफी चर्चा है. कुछ बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर प्रताप सिंह सिंघवी को पार्टी ने प्रचार से दूर क्यों रखा ?


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news