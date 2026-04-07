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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी, अशोक गहलोत बोले- BJP बौखलाई, एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग

Rajasthan Politics: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा बौखला गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह लोकतंत्र के बजाय पुलिस और सरकारी एजेंसियों के पीछे छिपकर वार करती है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 07, 2026, 10:19 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 10:19 PM IST

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी, अशोक गहलोत बोले- BJP बौखलाई, एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग

Rajasthan Politics: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा बौखला गई है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर हुई छापेमारी को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि असम चुनाव में हार के डर से भाजपा बौखला गई है.

उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह लोकतंत्र के बजाय पुलिस और सरकारी एजेंसियों के पीछे छिपकर वार करती है. गहलोत ने कहा कि आज असम पुलिस का जिस तरह दुरुपयोग कर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा के आवास पर छापेमारी की गई है, वह कायराना हरकत है.उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन पैतरों से डराया नहीं जा सकता.

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असम पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का डर दिखाने से कांग्रेस के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि असम की जनता सब देख रही है और जान चुकी है कि भाजपा सिर्फ नफरत फैलाना और डराना जानती है, जिसका जवाब जनता देगी.

वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी छापेमारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति अब सिर्फ डराओ, धमकाओ और संस्थाओं के दुरुपयोग से विपक्षी नेताओं का दमन कर सच को छिपाने तक सीमित रह गई है. डोटासरा ने कहा कि आरोपों पर जवाब देने के बजाय अब सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पवन खेड़ा की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है.

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