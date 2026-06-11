/राज्यसभा की तस्वीर साफ, पूनियां, अलका और डांगी सांसद निर्वाचित

Rajasthan Politics : राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है. बीजेपी के डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के साथ कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं. नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों नेताओं को विधानसभा परिसर में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया. इस चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति उजागर हुई है.

इस बार राज्यसभा चुनाव में किसी प्रकार का चुनावी मुकाबला देखने को नहीं मिला. तीन सीटों के लिए हो रहे चुनाव में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में दो तथा कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय थी. बीजेपी से दो सतीश पूनियां और अलका गुर्जर तथा कांग्रेस से नीरज डांगी ने नामांकन भरा. ऐसे में तीन वैध उम्मीदवार मैदान में थे, जिससे मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी. आज नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों की तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो गई.

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बीजेपी ने इस चुनाव में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया पर भरोसा जताया. पूनिया लंबे समय से संगठन और राजनीति में सक्रिय रहे हैं. वे प्रदेशाध्यक्ष, विधायक और पार्टी संगठन के कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं. संगठन में मजबूत पकड़ और जमीनी स्तर पर सक्रियता के कारण पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया. इसके साथ ही ओबीसी वर्ग पर पकड़ मजबूत के चलते पूनियां को टिकट दिया गया.

बीजेपी ने दूसरी सीट पर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति भी इस फैसले में दिखाई देती है. पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती देने का संदेश दिया है. राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों से पहले महिला मतदाताओं और एमबीसी समाज को साधने की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं.

वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर अपने अनुभवी नेता और निवर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी पर भरोसा जताया है. डांगी लंबे समय से संगठन और संसदीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं. राज्यसभा में उनके अनुभव और पार्टी लाइन को मजबूती से रखने की क्षमता को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें दोबारा मौका दिया. दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी का पुनर्निर्वाचन कांग्रेस के सामाजिक समीकरणों को भी मजबूत करता है.

अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ने इस चुनाव के जरिए संगठन, महिला, गुर्जर और ओबीसी प्रतिनिधित्व को साधने का प्रयास किया है. एक तरफ सतीश पूनिया जैसे अनुभवी संगठनात्मक चेहरे को राज्यसभा भेजा गया, तो दूसरी तरफ अलका गुर्जर को मौका देकर महिला और सामाजिक संतुलन का संदेश दिया गया. वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को दोबारा भेजकर अनुभव और दलित प्रतिनिधित्व पर अपना भरोसा कायम रखा है.

निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद तीनों नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. बीजेपी नेताओं ने इसे संगठन और कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत बताया, जबकि कांग्रेस ने नीरज डांगी के पुनर्निर्वाचन को अनुभव, संघर्ष और पार्टी की विचारधारा की जीत करार दिया.

हालांकि ये चुनाव निर्विरोध रहा, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश दूरगामी माने जा रहे हैं. राज्यसभा के जरिए भाजपा ने जहां संगठन और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस ने अनुभव और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर अपना भरोसा दोहराया है. आने वाले समय में संसद के उच्च सदन में राजस्थान की आवाज के रूप में ये तीनों नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे.

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