राठौड़ का गहलोत-जूली पर पलटवार, बोले- भजनलाल सरकार से भयभीत कांग्रेसी नेता झूठे आरोपों का ले रहे सहारा

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं बयानबाजी के तीर चल रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए. इसके बाद शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए गहलोत और जूली के बयान पूरी तरह आधारहीन, तथ्यहीन और भ्रामक है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 29, 2025, 01:39 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 01:39 PM IST

राठौड़ का गहलोत-जूली पर पलटवार, बोले- भजनलाल सरकार से भयभीत कांग्रेसी नेता झूठे आरोपों का ले रहे सहारा

Jaipur News: बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेता राज्य की भजनलाल से भयभीत हैं और वो झूठे आरोप लगाने के साथ ही जुमलेबाजी का सहारा ले रहे हैं.

राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं बयानबाजी के तीर चल रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए. इसके बाद शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए गहलोत और जूली के बयान पूरी तरह आधारहीन, तथ्यहीन और भ्रामक है. कांग्रेस नेता राज्य में भजनलाल सरकार की सफल और जनहितकारी नीतियों से भयभीत होकर झूठे आरोपों और जुमलेबाजी का सहारा ले रहे हैं. कहीं भी भ्रष्टाचार का विरोध करने की गुंजाइश नहीं मिली तो रोज कोई न कोई जुमला बोल देते हैं.

राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत बोलते हैं विकास नाम की चीज नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि भजन लाल शर्मा की पारदर्शी सरकार दूसरे वर्ष को पूरा कर रही है. इनकी सरकार होटलों में भ्रष्टाचार पेपर लीक में लिप्त रहीं. पिछली सरकार का अंतिम बजट था उससे जायदा बजट का उपयोग करके जनहित के कार्य किए. गहलोत साहब ने कभी कोई नीति नहीं बनाई.

राठौड़ ने कहा कि गहलोत को आज सरकार दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपने 5 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार स्वयं जनचिंताओं में घिरी रही, गुटों में बंटी रही, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण जनता में चर्चा का विषय बनी रही. राठौड़ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस आज है कहां, दिख नहीं पा रही है. रोज इनके जिला अध्यक्ष बनते हैं बिगड़ते हैं हमारी पार्टी में अनुशासन है कांग्रेस में अराजकता है.

अब भर्ती में न पर्ची चलती है, न खर्ची
राठौड़ ने बताया कि सरकारों की तुलना जनकल्याण और विकास पर खर्च हुए बजट के आधार पर होती है और इस समय भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार से 24 प्रतिशत अधिक यानी 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपए का बजट बढ़ाकर विकास की नए आयाम स्थापित किए हैं. पिछली सरकार से 27 हजार करोड़ रुपए इस सरकार ने खर्च किया है हर विधानसभा में 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक की योजना के काम चल रहे हैं. इनवेंस्टमेंट समिट में राजस्थान में सबसे ज्यादा 35 लाख करोड़ के MOU किए हैं. राठौड़ ने बताया कि अब तक 33,117 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, पानी से संबंधित दो महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं, 76 लाख किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को गेहूँ पर एमएसपी मिल रहा है, और 96 हजार युवाओं को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि 'अब भर्ती में न पर्ची चलती है, न खर्ची, जो वर्तमान सरकार के पारदर्शी कार्यप्रणाली का प्रमाण है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के SIR में 25 से जायदा BLO को मौत होने के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि SIR मतदाता सूची को शुद्धता के लिए किया जा रहा है. SIR घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है. राठौड़ ने कहा कौनसे 25 BLO की मौत हो गई कोई सूची हो तो बताएं. टीकाराम जूली जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तथ्यों के आधार पर आकर बात करें.

उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की तुलना की जाए तो जहां गहलोत सरकार में आर्थिक जर्जरता बनी रही, वहीं भजनलाल सरकार मजबूत आर्थिक प्रबंधन, सुव्यवस्थित शासन और जनकल्याण के हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि 'गहलोत साहब पहले अपने गिरेबान में झांकें कि उनके समय राजस्थान की क्या दशा थी-अपराध में वृद्धि, प्रशासनिक अव्यवस्था और लगातार आपाधापी है. अब बिना तथ्यों के आरोप लगाना उनकी हताशा को ही दर्शाता है.

