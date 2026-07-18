/राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था फेल- सचिन पायलट

Rajasthan News: जयपुर में आयोजित छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. पायलट ने कहा कि सोनम वांगचुक को जबरन अनशन से उठाना सरकार की कायरता है.

शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था तीनों पूरी तरह फेल

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सरकार को आंदोलन दबाने के बजाय संवाद करना चाहिए था और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंदोलन खत्म करना चाहती है, जवाबदेही तय नहीं करना चाहती.

पायलट ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था तीनों पूरी तरह फेल हैं. प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई. उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा में इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरेगा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक मामलों में खुद सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब सीकर में पेपरलीक हुआ और जांच सीबीआई को सौंपी गई क्योंकि केंद्र से स्ट्रॉंग है पेपर माफिया को लेकर प्रदेश का कानून.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पेपर लीक माफिया के खिलाफ और कड़े कानून बनाएगी. छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग दोहराते हुए जूली ने कहा कि यही लोकतंत्र और नए नेतृत्व की सबसे बड़ी पाठशाला है.

बता दें कि देश के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. इस मुद्दे पर सत्ता दल और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वांगचुक के साथ किए गए व्यवहार और उन्हें अस्पताल ले जाने की परिस्थितियों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई. विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए.

वहीं, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए. बीजेपी का तर्क है कि उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराना पूरी तरह मानवीय और जिम्मेदाराना निर्णय था, जिसका किसी राजनीतिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है.