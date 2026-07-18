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राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था फेल- सचिन पायलट

जयपुर में छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र और राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोला. पायलट ने राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए प्रसूताओं की मौतों पर जवाबदेही तय करने की मांग की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेपर लीक मामलों पर सरकार को घेरते हुए छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग दोहराई. 

Edited bySneha AggarwalReported byPreeti tanwar
Published: Jul 18, 2026, 08:04 PM|Updated: Jul 18, 2026, 08:04 PM
राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था फेल- सचिन पायलट
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: जयपुर में आयोजित छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. पायलट ने कहा कि सोनम वांगचुक को जबरन अनशन से उठाना सरकार की कायरता है.

शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था तीनों पूरी तरह फेल

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सरकार को आंदोलन दबाने के बजाय संवाद करना चाहिए था और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंदोलन खत्म करना चाहती है, जवाबदेही तय नहीं करना चाहती.

पायलट ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था तीनों पूरी तरह फेल हैं. प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई. उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा में इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरेगा.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक मामलों में खुद सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब सीकर में पेपरलीक हुआ और जांच सीबीआई को सौंपी गई क्योंकि केंद्र से स्ट्रॉंग है पेपर माफिया को लेकर प्रदेश का कानून.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पेपर लीक माफिया के खिलाफ और कड़े कानून बनाएगी. छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग दोहराते हुए जूली ने कहा कि यही लोकतंत्र और नए नेतृत्व की सबसे बड़ी पाठशाला है.

बता दें कि देश के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. इस मुद्दे पर सत्ता दल और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि वांगचुक के साथ किए गए व्यवहार और उन्हें अस्पताल ले जाने की परिस्थितियों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई. विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए.

वहीं, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए. बीजेपी का तर्क है कि उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराना पूरी तरह मानवीय और जिम्मेदाराना निर्णय था, जिसका किसी राजनीतिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है.

इस घटनाक्रम के बाद यह मामला केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है. आने वाले दिनों में इसके और अधिक तूल पकड़ने की संभावना जताई जा रही है. दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों और दावों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं. फिलहाल इतना तय है कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य और उनसे जुड़ा पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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