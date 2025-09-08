Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अशोक गहलोत के बयान की टीस हमेशा पायलट के दिल में रहेगी- मदन राठौड़

Jaipur News : अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी हार के बाद भी भजनलाल शर्मा से मुकाबला करने में गहलोत साहब को मजा नहीं आ रहा है क्या ? 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Abhishek Aadha
Published: Sep 08, 2025, 12:44 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!
7 Photos
mughal

किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!

सूर्यास्त के समय राजस्थान का यह किला बन जाता है जन्नत! देखने वाले रह जाते हैं हैरान
8 Photos
Jaipur Places To Visit

सूर्यास्त के समय राजस्थान का यह किला बन जाता है जन्नत! देखने वाले रह जाते हैं हैरान

कैसे रेगिस्तान में कांटे चबा जाता है ऊंट? क्या जानते हैं आप?
7 Photos
Rajasthan news

कैसे रेगिस्तान में कांटे चबा जाता है ऊंट? क्या जानते हैं आप?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं 'पूर्व का वेनिस' का कौन सा शहर कहलाता है?
9 Photos
Trending Quiz

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं 'पूर्व का वेनिस' का कौन सा शहर कहलाता है?

अशोक गहलोत के बयान की टीस हमेशा पायलट के दिल में रहेगी- मदन राठौड़

Rajasthan Politics : जयपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपनी जीत बनाने में लगे कांग्रेस नेताओं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा सियासी प्रहार करते हुए कहा कि एक उपचुनाव जीतकर कांग्रेस इस तरह से ताल ठोक रही है मानो कोई गढ़ जीत लिया हो.

उन्होंने कहा कि इस बार भी चार में से तीन चुनाव बीजेपी ने जीते हैं. विधानसभा के उपचुनाव में भी सात में से पांच बीजेपी ने जीते थे. अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी हार के बाद भी भजनलाल शर्मा से मुकाबला करने में गहलोत साहब को मजा नहीं आ रहा है क्या ?

और अगर मजा नहीं आ रहा है तो उनको ऐसा मजा चखा देंगे कि कहीं नजर भी नहीं आएंगे. मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत विधानसभा के बाहर खड़े होकर बयान देकर चले जाते हैं , लेकिन विधानसभा के अंदर नहीं जाते. क्योंकि जिस सदन के सर्वे सर्वा रह चुके हो वहां विपक्ष में बैठने में उन्हें शर्म आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अगर गहलोत की लोकतंत्र में आस्था होती और सदन का सम्मान करते तो सदन की कार्रवाही में हिस्सा लेने जरूर पहुंचते. लेकिन अशोक गहलोत में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है जिससे वह हार को पचा नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव भी हम ही जीत रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है.

उन्होंने कहा वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पारीक को अपमानित करने का काम किया है. राजेंद्र पारीक के दिल में हमेशा इस बात की चुभन जरूर रहेगी. ठीक उसी तरह जिस तरह नाकारा निकम्मा वाले अशोक गहलोत के बयान की टीस हमेशा सचिन पायलट के दिल में रहेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news