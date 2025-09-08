अशोक गहलोत के बयान की टीस हमेशा पायलट के दिल में रहेगी- मदन राठौड़

Rajasthan Politics : जयपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपनी जीत बनाने में लगे कांग्रेस नेताओं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा सियासी प्रहार करते हुए कहा कि एक उपचुनाव जीतकर कांग्रेस इस तरह से ताल ठोक रही है मानो कोई गढ़ जीत लिया हो.

उन्होंने कहा कि इस बार भी चार में से तीन चुनाव बीजेपी ने जीते हैं. विधानसभा के उपचुनाव में भी सात में से पांच बीजेपी ने जीते थे. अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी हार के बाद भी भजनलाल शर्मा से मुकाबला करने में गहलोत साहब को मजा नहीं आ रहा है क्या ?

और अगर मजा नहीं आ रहा है तो उनको ऐसा मजा चखा देंगे कि कहीं नजर भी नहीं आएंगे. मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत विधानसभा के बाहर खड़े होकर बयान देकर चले जाते हैं , लेकिन विधानसभा के अंदर नहीं जाते. क्योंकि जिस सदन के सर्वे सर्वा रह चुके हो वहां विपक्ष में बैठने में उन्हें शर्म आ रही है.

अगर गहलोत की लोकतंत्र में आस्था होती और सदन का सम्मान करते तो सदन की कार्रवाही में हिस्सा लेने जरूर पहुंचते. लेकिन अशोक गहलोत में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है जिससे वह हार को पचा नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव भी हम ही जीत रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है.

उन्होंने कहा वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पारीक को अपमानित करने का काम किया है. राजेंद्र पारीक के दिल में हमेशा इस बात की चुभन जरूर रहेगी. ठीक उसी तरह जिस तरह नाकारा निकम्मा वाले अशोक गहलोत के बयान की टीस हमेशा सचिन पायलट के दिल में रहेगी.

