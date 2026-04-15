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सम्राट चौधरी के CM बनने के बाद राजस्थान से बिहार तक जश्न, भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने दिया बड़ा बयान

Rajasthan Politics: बुधवार को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद राजस्थान से लेकर बिहार तक जश्न का माहौल है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुभकामनाएं दीं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 15, 2026, 04:58 PM|Updated: Apr 15, 2026, 04:58 PM
सम्राट चौधरी के CM बनने के बाद राजस्थान से बिहार तक जश्न, भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने दिया बड़ा बयान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: बिहार की राजनीति में लंबे वक्त के बाद एक अहम बदलाव देखा गया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. बुधवार को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
इस दौरान उनके साथ विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं दीं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने सम्राट चौधरी को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं आपके कुशल नेतृत्व में बिहार सुशासन और जन-कल्याण की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं. राजे ने अपने संदेश में कहा कि यह नई सरकार बिहार को विकास और स्थिरता की ओर लेकर जाएंगी. उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई सरकार बिहार को विकास, स्थिरता और सुशासन की नई दिशा देगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सम्राट चौधरी सीएम की बधाइयां दी. उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार अब सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा.

15 अप्रैल 2026 की तारीख बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज की जाएगी क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे नेता बन गए हैं, जिन्होंने सीएम पद संभाला है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए की जिम्मेदारी संभालते हुए सम्राट चौधरी को राजस्थान भाजपा एक मजबूत वैचारिक सहयोगी के रूप में देख रही है.

राजस्थान और बिहार दोनों ही राज्यों में भाजपा का वर्तमान नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के 'न्यू इंडिया' विजन को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है. सम्राट चौधरी के सीएम बनने से राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह देखा जा रहा है. आगामी समय में दोनों राज्यों के बीच विकास कार्यों और राजनीतिक सहयोग को और मजबूती मिल सकती है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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