Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम सूची

Rajasthan Politics: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत जयपुर जिले में मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 30, 2025, 07:39 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 07:39 PM IST

Trending Photos

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां
7 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा
7 Photos
Diya Kumari

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!
9 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!

जयपुर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम सूची

Rajasthan Politics: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत जयपुर जिले में मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. खास बात यह है कि जिले के करीब 51 फीसदी मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया जिन परिवारों के सदस्यों के नाम पहले से 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनके आश्रित या नए पात्र सदस्य को अब नए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. अब उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब मतदाताओं का बाहरी मतदाता सूचियों से मिलान किया जाएगा, जिससे उन लोगों का पता लग सकेगा जो 2002 में अन्य राज्य में मतदाता थे और अब यहां रहते हैं. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर मतदाता गणना प्रपत्र वितरण और मतदाता केंद्रों का पुनरीक्षण किया जाएगा.

इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को आधुनिक बनाना, त्रुटियों को सुधारना, मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी को अद्यतन करेंगे, लेकिन उनसे कोई कागज नहीं लेंगे सिर्फ आवश्यक प्रविष्टियों की पुष्टि और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा.

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा और दावे-आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी. प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

जयपुर जिले में इस समय 17 विधानसभाओं में 48.23 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 25 लाख पुरुष, 23.19 लाख महिलाएं और 101 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. जिले के 17 विधानसभा क्षेत्रों में 5046 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 744 नए केन्द्र भी जोड़े गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news