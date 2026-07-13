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UCC को लेकर राजस्थान में बढ़ी राजनीतिक गर्मी, कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरा, खेजड़ी कानून का भी उठाया मुद्दा

Rajasthan Politics: राजस्थान में UCC (समान नागरिक संहिता) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. कांग्रेस ने बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश को यूसीसी नहीं, बल्कि खेजड़ी संरक्षण कानून की जरूरत है, जबकि मुख्य सचेतक रफ़ीक खान ने यूसीसी को संविधान की धाराओं का उल्लंघन बताया.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Jul 13, 2026, 04:36 PM|Updated: Jul 13, 2026, 04:36 PM
UCC को लेकर राजस्थान में बढ़ी राजनीतिक गर्मी, कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरा, खेजड़ी कानून का भी उठाया मुद्दा
Image Credit: Tikaram JullySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: प्रदेश में यूसीसी कानून को लेकर प्रक्रिया चल रही है. यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना ड्राफ्ट के सरकार सुझाव ले रही है. प्रदेश में चल रही यूसीसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगाती आ रही है. कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है.

प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत- टीकाराम जूली

यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार से सभी वर्ग त्रस्त हैं. आज प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लेकर आ रही है. खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन खेजड़ी का कानून नहीं आया और यूसीसी कानून लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी. साथ ही प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा.

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रफ़ीक खान- UCC संविधान की धाराओं का उल्लंघन

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफ़ीक खान ने कहा कि यूसीसी को लाने की बात विधानसभा सत्र के संदर्भ में हो रही है. बिना बिल, बिना विधानसभा सत्र के 100 तरह के सर्वे किए जा रहे हैं. बिल आएगा तो बात करेंगे, लेकिन यूसीसी अपने आप में संविधान की धाराओं का उल्लंघन है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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