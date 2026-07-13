/UCC को लेकर राजस्थान में बढ़ी राजनीतिक गर्मी, कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरा, खेजड़ी कानून का भी उठाया मुद्दा

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Rajasthan Politics: प्रदेश में यूसीसी कानून को लेकर प्रक्रिया चल रही है. यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना ड्राफ्ट के सरकार सुझाव ले रही है. प्रदेश में चल रही यूसीसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगाती आ रही है. कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है.
प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत- टीकाराम जूली
यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार से सभी वर्ग त्रस्त हैं. आज प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लेकर आ रही है. खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन खेजड़ी का कानून नहीं आया और यूसीसी कानून लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी. साथ ही प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा.
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रफ़ीक खान- UCC संविधान की धाराओं का उल्लंघन
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफ़ीक खान ने कहा कि यूसीसी को लाने की बात विधानसभा सत्र के संदर्भ में हो रही है. बिना बिल, बिना विधानसभा सत्र के 100 तरह के सर्वे किए जा रहे हैं. बिल आएगा तो बात करेंगे, लेकिन यूसीसी अपने आप में संविधान की धाराओं का उल्लंघन है.
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