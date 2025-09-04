Rajasthan Politics: टिकाराम जूली ने सरकार को लेकर छेड़े ऐसे तार कि सदन में फट गई शर्ट और टूट गए बटन, मारने-पीटने को उतारू हो गए नेता...

Rajasthan Politics: स्मार्ट मीटर को लेकर जब विपक्ष वेल में हंगामा कर रहा था तब तीखी नोक झोंक तनातनी में बदल गई. विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ने लगे तो मंत्री संजय शर्मा को गुस्सा आ गया. एक तरफ राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे थे. तो दूसरी ओर पीएम मोदी के विरोध में नारेबाजी हो रही थी.

इसी बीच टीकाराम जूली की टिपण्णी से माहौल खासा गर्म हो गया. जूली ने राज्य सरकार को बेशर्मों की सरकार करार दे दिया. तो सत्तापक्ष के विधायक और मंत्रियों का भी आक्रोश बढ़ गया.

वेल में हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और मनीष यादव सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ने लगे तो माहौल खासा तनावपूर्ण हो गया.

सत्तापक्ष के मंत्री विधायक भी आपा खोने लगे. मंत्री संजय शर्मा तैश में आ गए और गुस्से में वेल की तरफ बढ़ने लगे. उन्हें रोकने के लिए मंत्री सुमित गोदारा ने पूरी ताकत लगाई.

दूसरे मंत्रियों ने भी संजय शर्मा को आगे बढ़ने से रोका. पर इस दौरान हुई जोर आजमाइश में मंत्री का शर्ट फट गया. कमीज के बटन टूट गए. बाद में मंत्री संजय शर्मा को दूसरा शर्ट मंगवाना पड़ा. पक्ष प्रतिपक्ष ने इस दौरान एक दूसरे पर जमकर हमले बोले.

अगर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से हालात को नहीं संभाला जाता और सदन स्थगित नहीं किया जाता तो आज विधानसभा में शर्मसार कर देने वाला वाकया हो सकता था बड़ा सवाल यही है कि पक्ष प्रतिपक्ष इस तरह हंगामा करता रहा तो फिर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को कौन उठाएगा.

