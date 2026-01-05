मंगलसूत्र ले जाने की बात कही गई थी लेकिन आप तो अंगूठी तक ले गए- टीकाराम जूली

Rajasthan Politics: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है. पहले जो बजट आए हैं, उन्हें देखकर हमने सारी तैयारी की है. बजट में घोषणाएं करना उनकी आदत हो गई है और बाद में उन्हें निरस्त कर देते हैं. पहले यह कभी-कभी होता था.

विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाएंगे. प्रदेश में एक्सीडेंट, अस्पतालों में हादसे, स्कूलों में जो घटनाएं हुई हैं, उन तमाम मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे. प्रदेश में पेंशन समय पर नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही है, किसान को यूरिया नहीं मिला है। इन सभी बातों को विधानसभा में रखेंगे.

बीजेपी के राज में अधिकारी हावी हो गए हैं। न जनता की सुनवाई हो रही है, न ही बीजेपी के लोगों की. पंचायती राज और निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, लेकिन जनता कहां जाएगी. पहली बार ऐसा हुआ कि सीएस अपनी बदली कराकर चला गया. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को हटा दिया गया. अधिकारियों के पास अतिरिक्त चार्ज हैं.

बीजेपी के अंदर टकराव है. मंत्री अधिकारियों से लड़ रहे हैं. बीजेपी विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है. कांग्रेस के विधायकों के नाम पार्टियों पर नहीं लिखवाते हैं, प्रोग्रामों में नहीं बुलाते. यह संवैधानिक रूप से गलत है. हमारे विधायकों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज़ पार्टी नहीं हो सकती. इस बार निशाने पर राजस्थान के लोग हैं. राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के तीन सांसद - संजना जाटव (भरतपुर), राहुल कसवां (चूरू) और बृजेंद्र सिंह ओला (झुंझुनूं) ने अपने एमपीएलएडी फंड हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है, जो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है. यह सब केवल पिछले 3–4 महीनों में हुआ है.

यह विकास नहीं, यह वंशवाद और जनता के पैसे की खुली लूट है. राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमित मालवीय के ट्वीट पर कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार ही किया होगा. सरकार बीजेपी की है, अधिकारी भी उनके हैं. क्या ये चेक नहीं करते कि कौन-सा लेटर कहां जा रहा है. अगर नियमों के बाहर किया गया है तो जांच कराओ.

डॉलर और रुपये को बराबर करने वाले आज चुप हैं. रसोई गैस और पेट्रोल के दामों पर बात नहीं होती, यही हालत है. सोना-चांदी किस कीमत पर है, मंगलसूत्र ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन आप तो अंगूठी तक ले गए. राजस्थान के लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है.

