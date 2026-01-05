Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मंगलसूत्र ले जाने की बात कही गई थी लेकिन आप तो अंगूठी तक ले गए- टीकाराम जूली

Rajasthan Politics:   नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आने वाले विधानसभा सत्र से पहले कई आरोप लगाए उन्होंने कहा कि सोना-चांदी किस कीमत पर है, मंगलसूत्र ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन आप तो अंगूठी तक ले गए. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 05, 2026, 07:51 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 07:51 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?
8 Photos
rajasthan government jobs

राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!
7 Photos
rAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!

राजस्थान में कोहरा और शीतलहर ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज! इन 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरा और शीतलहर ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज! इन 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट

क्यों कहलाता है ओसियां ‘राजस्थान का खजुराहो’? जानें इसके पीछे का असली राज!
8 Photos
rajasthan place to visit

क्यों कहलाता है ओसियां ‘राजस्थान का खजुराहो’? जानें इसके पीछे का असली राज!

मंगलसूत्र ले जाने की बात कही गई थी लेकिन आप तो अंगूठी तक ले गए- टीकाराम जूली

Rajasthan Politics: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है. पहले जो बजट आए हैं, उन्हें देखकर हमने सारी तैयारी की है. बजट में घोषणाएं करना उनकी आदत हो गई है और बाद में उन्हें निरस्त कर देते हैं. पहले यह कभी-कभी होता था.

विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाएंगे. प्रदेश में एक्सीडेंट, अस्पतालों में हादसे, स्कूलों में जो घटनाएं हुई हैं, उन तमाम मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे. प्रदेश में पेंशन समय पर नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही है, किसान को यूरिया नहीं मिला है। इन सभी बातों को विधानसभा में रखेंगे.

बीजेपी के राज में अधिकारी हावी हो गए हैं। न जनता की सुनवाई हो रही है, न ही बीजेपी के लोगों की. पंचायती राज और निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, लेकिन जनता कहां जाएगी. पहली बार ऐसा हुआ कि सीएस अपनी बदली कराकर चला गया. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को हटा दिया गया. अधिकारियों के पास अतिरिक्त चार्ज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीजेपी के अंदर टकराव है. मंत्री अधिकारियों से लड़ रहे हैं. बीजेपी विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है. कांग्रेस के विधायकों के नाम पार्टियों पर नहीं लिखवाते हैं, प्रोग्रामों में नहीं बुलाते. यह संवैधानिक रूप से गलत है. हमारे विधायकों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज़ पार्टी नहीं हो सकती. इस बार निशाने पर राजस्थान के लोग हैं. राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के तीन सांसद - संजना जाटव (भरतपुर), राहुल कसवां (चूरू) और बृजेंद्र सिंह ओला (झुंझुनूं) ने अपने एमपीएलएडी फंड हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है, जो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है. यह सब केवल पिछले 3–4 महीनों में हुआ है.

यह विकास नहीं, यह वंशवाद और जनता के पैसे की खुली लूट है. राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमित मालवीय के ट्वीट पर कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार ही किया होगा. सरकार बीजेपी की है, अधिकारी भी उनके हैं. क्या ये चेक नहीं करते कि कौन-सा लेटर कहां जा रहा है. अगर नियमों के बाहर किया गया है तो जांच कराओ.

डॉलर और रुपये को बराबर करने वाले आज चुप हैं. रसोई गैस और पेट्रोल के दामों पर बात नहीं होती, यही हालत है. सोना-चांदी किस कीमत पर है, मंगलसूत्र ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन आप तो अंगूठी तक ले गए. राजस्थान के लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news