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जनता की आवाज दबाई तो मुख्यमंत्री आवास का करूंगा घेराव- टीकाराम जूली

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की बैठक में सामाजिक न्याय, संगठन विस्तार और आगामी पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बैठक को संबोधित किया. जूली ने भजनलाल सरकार पर आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जनता की आवाज दबाई गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 08, 2026, 05:57 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 05:57 PM IST
जनता की आवाज दबाई तो मुख्यमंत्री आवास का करूंगा घेराव- टीकाराम जूली
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan News: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों, संगठनात्मक विस्तार और आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया. बैठक को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया.

भजनलाल सरकार पर तीखा हमला
बैठक के बाद कांग्रेस ने अगस्त क्रांति के तहत आजादी के शहीदों की याद में शहीद स्मारक तक पैदल मार्च भी निकाला. इस दौरान जूली ने आगामी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.

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उन्होंने सरकार पर आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जनता की आवाज दबाने का सिलसिला जारी रहा तो वे आंदोलनकारियों को साथ लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. जूली ने कहा कि कर्मचारी और विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन की अनुमति तक नहीं दी जा रही.

15 से 25 दिन मानसून सत्र चलाने की मांग
जूली ने मानसून सत्र को कम से कम 15 से 25 दिन चलाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महज दो-चार दिन विधानसभा चलाकर औपचारिकता पूरी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सत्र में जनता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के पौधरोपण अभियान पर भी सवाल उठाते हुए 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य और पिछले साल 15 करोड़ पौधे लगाने के दावे का भौतिक सत्यापन कराने तथा सोशल ऑडिट की मांग की. उन्होंने अवैध खनन, वन कटाई और अरावली संरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा.

सभी मुद्दों पर मांगा जवाब
जूली ने जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, हेरिटेज क्षेत्र में निर्माण और अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जे पर संभावित संकट की बात कही. साथ ही उन्होंने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने, नर्सिंगकर्मियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में सरकार को इन सभी मुद्दों पर जवाब देना होगा.

20 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र

बता दें कि राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत इस सत्र को आहूत करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह 16वीं विधानसभा का छठा सत्र होगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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