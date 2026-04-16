/परिसीमन से पहले सीटों की चर्चा पर सियासत, टीकाराम जूली ने BJP पर लगाए ये गंभीर आरोप

Rajasthan Politics: राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जूली का कहना है कि परिसीमन आयोग के गठन से पहले ही बीजेपी के नेता सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चर्चा ये भी सुने में आ रही है कि मेरी सीट को जनरल और PCC चीफ की सीट रिजर्व हो जाएगी.

महिला आरक्षण पर भी गरमाई सियासत

महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े मुद्दों को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस का कहना है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी.

जूली ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है. परिसीमन आयोग के गठन से पहले सीटों की चर्चा. कांग्रेस जब ये बिल लेकर आई थी तो बीजेपी ने विरोध किया था. जब बीजेपी लेकर आई थी तो हमने समर्थन किया था. महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को भी जोड़ा जा रहा है. सरकार का तरीका गलत है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं. SC, ST, OBC की पूरी जनगणना होनी चाहिए.

उसके बाद परिसीमन, फिर महिला आरक्षण लागू करें

जूली ने कहा कि परिसीमन आयोग के गठन से पहले ही बीजेपी के लोग सीटों को लेकर दावे कर रहे हैं. चर्चा यह भी है कि उनकी सीट को जनरल और PCC चीफ की सीट को रिजर्व किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस प्रकार से यह प्लानिंग की जा रही है, इसे जनता के सामने आना चाहिए.

कांग्रेस ने शुरू की सियासी लड़ाई

महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने सियासी लड़ाई शुरू कर दी है. पार्टी का कहना है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, वह सही नहीं है.

कांग्रेस का साफ कहना है कि पहले देश में SC, ST और OBC की पूरी जनगणना कराई जाए, उसके बाद परिसीमन किया जाए और फिर महिला आरक्षण लागू किया जाए. फिलहाल महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सियासी हलकों में बहस तेज हो चुकी है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है.

महिला आरक्षण संशोधन बिल

महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, तो वही कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण को लेकर धरना दिया है. अलका लांबा महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है की महिला आरक्षण से हमारी ओबीसी महिलाओं को क्यों वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार है. 543 जो संख्या है लोकसभा में इस पर 33% महिला आरक्षण लागू कर दीजिए. अभी लागू करें हमारी तो मांग है. 2011 की जनगणना के आधार पर पर करेंगे, जाति जनगणना होनी है उसके आधार पर होना चाहिए उसके आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए. यह कह रहे हैं हम सीट बढ़ाएंगे लेकिन उसमें असंतुलन पैदा होगा दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्य सीट कम होने से उनकी आवाज कमजोर होती है. सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सहमति बनाएं. महिला आरक्षण का कोई विरोध कर रहा है तो वह बीजेपी है. 2014 से यह चाहते तो लागू कर देते 2023 में जब यह महिला आरक्षण आया तो हमने सर्व सहमति से समर्थन किया. झूठ फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है डीलिमिटेशन का विरोध है महिला आरक्षण का समर्थन है 543 में ही आरक्षण कर दें और लागू करें.

कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन

राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस के अनुसूचित जाति (SC) विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का हम समर्थन करते हैं 2023 में ही हमने समर्थन दे दिया था और तुरंत लागू करने की बात कही थी भाजपा ने कहा 2029 में लागू करेंगे, सरकार कह रही है हम 2011 की जनगणना से करेंगे. जब 2026 में 27 में जनगणना हो रही है तो उसके बाद सही आंकड़ा सामने आ जाएगा. एससी एसटी ओबीसी में कितनी जनसंख्या है, उसी हिसाब से सीट तय होनी चाहिए. हमारी मांगे एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए. साउथ और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार के निर्देशों को मानते हुए काम किया है. आज उनकी जनसंख्या कम है तो जनसंख्या के आधार पर सीट तय करेंगे तो वह राज्य पीछे छूट जाएंगे उनके साथ अन्याय हो जाएगा. महिला आरक्षण के हम समर्थन में विरोध में नहीं है, एससी एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले 2027 की जनगणना के आधार पर सीट तय हो.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठी महिला कांग्रेस नेता और कार्यकर्तोंओ का कहना है कि 2023 में हमने समर्थन किया था. महिला अरक्षण को पास किया गया था फिर क्यों देरी की हुई मोदी जी कह रहे थे. पहले जनगणना करेंगे परिसीमन करेंगे फिर सही तरीके से न्याय कर पाएंगे. आज फिर यह अन्याय क्यों कर रहे हैं जनगणना हुई नहीं परिसीमन नहीं हुआ 2023 से 2026 में ऐसी क्या स्थिति बदल गई है. परिस्थितियों बदली है जन आधार इनका खिसक गया है. चुनाव में सांसद प्रचार कर रहे हैं उनको दिल्ली बुलाया है क्या जरूरत थी. देश में महिलाओं की क्या स्थिति है सब जानते हैं दिल्ली महाराष्ट्र बिहार मणिपुर में क्या हालत है. मोदी सरकार में महिलाएं से प्रताड़ित हुई है. महिलाओं के हक के लिए कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई है महिला आरक्षण की पहल भी कांग्रेस ने ही की थी. 2023 में बीजेपी सरकार बिल लेकर आई, लेकिन लागू नहीं किया गया अब फिर से जुमला लेकर आ गए हैं.आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि सभी को अधिकार मिल सके चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो.