/निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी आदिवासी कांग्रेस, डोटासरा बोले- संगठन होगा बूथ स्तर तक मजबूत

Rajasthan Politics: राजस्थान आदिवासी कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित हुई. बैठक में संगठन विस्तार, आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों की रणनीति, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों और राहुल गांधी के संदेश पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा सहित प्रदेशभर से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया गया. आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेशभर से आए नेताओं और पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

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उन्होंने कहा कि युवाओं को संगठन से जोड़ने की रणनीति पर विशेष जोर दिया गया है. विक्रांत भूरिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी लगातार आदिवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही राजस्थान में भी आदिवासी मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है.

संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता- डोटासरा

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संदेश "जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" को लेकर कांग्रेस संगठन आगे बढ़ेगा.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज की लगातार अनदेखी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ मंत्रियों के आदिवासी समाज के डीएनए जांच जैसे बयान समाज का अपमान हैं. कांग्रेस आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी तथा वर्ष 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई. कांग्रेस का मानना है कि आगामी निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसी उद्देश्य से संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है.