Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी आदिवासी कांग्रेस, डोटासरा बोले- संगठन होगा बूथ स्तर तक मजबूत

निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी आदिवासी कांग्रेस, डोटासरा बोले- संगठन होगा बूथ स्तर तक मजबूत

Rajasthan Politics: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित आदिवासी कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार, निकाय एवं पंचायत चुनाव की रणनीति और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और आदिवासी मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की बात कही.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 28, 2026, 09:25 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 09:25 PM IST
निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी आदिवासी कांग्रेस, डोटासरा बोले- संगठन होगा बूथ स्तर तक मजबूत
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान आदिवासी कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित हुई. बैठक में संगठन विस्तार, आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों की रणनीति, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों और राहुल गांधी के संदेश पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा सहित प्रदेशभर से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया गया. आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेशभर से आए नेताओं और पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि युवाओं को संगठन से जोड़ने की रणनीति पर विशेष जोर दिया गया है. विक्रांत भूरिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी लगातार आदिवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही राजस्थान में भी आदिवासी मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है.

संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता- डोटासरा

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संदेश "जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" को लेकर कांग्रेस संगठन आगे बढ़ेगा.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में आदिवासी समाज की लगातार अनदेखी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ मंत्रियों के आदिवासी समाज के डीएनए जांच जैसे बयान समाज का अपमान हैं. कांग्रेस आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी तथा वर्ष 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई. कांग्रेस का मानना है कि आगामी निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसी उद्देश्य से संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बीजेपी का मिशन-113 पर फोकस, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कमजोर सीटों पर बड़ी तैयारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

किरोड़ी लाल ने रीट पेपर लीक पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, डोटासरा और सुभाष गर्ग पर गंभीर आरोप

कोटा मुक्तिधाम से फिर गायब हुईं अस्थियां, दाह संस्कार के बाद काले कपड़े और तंत्र-मंत्र के मिले निशान

छबड़ा में आवारा कुत्ते का खौफ! मासूम बच्चे पर झपटा, बचाने दौड़ी मां पर भी किया हमला

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

परीक्षा देकर घर लौट रही बीए छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल, ट्रोला चालक फरार

जैसलमेर में OBC आबादी का सर्वे पूरा, 83,460 परिवारों की पहचान, पंचायत-निकाय चुनावों के आरक्षण का बनेगा आधार

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

जयपुर में मौसम लेगा यू-टर्न! तेज बारिश और 50 KM की हवाओं का अलर्ट जारी

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

जयपुर में टूरिस्ट गाइडों का प्रदर्शन, पेंशन और मासिक मानदेय समेत 7 मांगों को लेकर सरकार को घेरा

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

आदिवासी इलाके में बिना बच्चों वाला सरकारी स्कूल, फ्री की सैलरी ले रहे टीचर्स

राजस्थान के 17 जिलों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयंकर आधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

PM श्री स्कूल में पढ़ने की जगह छात्रा लगा रही है झाड़ू, वायरल वीडियो ने खोल दी एजुकेशन सिस्टम की पोल

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी 9 बच्चों की मां, सिजेरियन से इनकार

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

जयपुर में एक पोस्ट, 2 अधिकारी, अब विभाग आमने-सामने! जानिए पूरा मामला

झुंझुनूं में निजी स्कूल संचालकों का बड़ा प्रदर्शन, करीब 1000 स्कूल बंद रहे

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के

TAGS:
Rajasthan Politics
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी आदिवासी कांग्रेस, डोटासरा बोले- संगठन होगा बूथ स्तर तक मजबूत
Rajasthan Politics
2
Jaipur news
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Churu News