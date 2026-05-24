/Rajasthan Politics: राहुल गांधी के बयान पर बवाल, बीजेपी-कांग्रेस में शब्दों की जंग हुई और तेज

Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राजनीति में शब्दों की मर्यादा और संयम की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता विरोध के नाम पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी के बाद बीजेपी का विरोध अब खुद बीजेपी की शुचिता वाली राजनीति पर सवाल खड़े कर रहा है. सवाल ये कि आखिर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत बड़ी है या नेताओं की बयानबाजी?

बीजेपी नेता- कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के बाद राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता दिखाई दे रहा है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान शब्दों की मर्यादा भूलते नजर आए.

राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता- कार्यकर्ताओं ने ऐसे नारे लगाए, जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. विरोध की राजनीति में मर्यादा की बात करने वाली बीजेपी खुद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाषा को लेकर घिर गई है.

मानसिक रूप से हताश

दिलचस्प बात ये है कि तीन दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी कार्यालय में ही प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राजनीति में शब्दों की मर्यादा रखने और नेताओं और कार्यकर्ताओं को शब्दों के चयन को लेकर नसीहत दे चुके थे. राठौड़ ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह मानसिक रूप से हताश दिखाई देता है.

लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की इस नसीहत का असर शायद पार्टी के नेताओं पर दिखाई नहीं दिया. कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी को नीच, निकम्मा और आतंकियों को पनाह देने वाला तक कह दिया. इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है.

अब कांग्रेस बीजेपी को उसी की भाषा पर घेर रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मदन दिलावर के बयान को अमर्यादित बताते हुए बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं. 'इसे भाजपा की नफरत भरी राजनीति का उदाहरण बताया है'.

जूली की सोशल मीडिया पोस्ट

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पर हमला बोला. डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को गाली देना राजनीतिक दिवालियापन का सबसे बड़ा सबूत है.